تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل منظومات الحرب الإلكترونية الروسية في منطقة العملية الخاصة.

وجاء في المقال: لوحظت ظاهرة غير عادية في منطقة القتال: بدأت طائرات القوات المسلحة الأوكرانية تضرب بعناد... مواقع للجيش الأوكراني.

وقد لفت المراسل الحربي يوري كوتينوك الانتباه إلى أشياء لا يمكن تفسيرها. فكتب على قناته في Telegram: "بالقرب من دونيتسك... لليوم الرابع على التوالي، يضرب طيران القوات المسلحة الأوكرانية مواقع أوكرانية في منطقة أفدييفكا المحصنة. هناك افتراض بأن المعدات العسكرية الأوكرانية "تفعل العجائب" بمساعدتنا".

وفقا للخبير العسكري، محرر مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف، فإن "جنون" العدو قد يكون بفعل وسائط الحرب الإلكترونية. فقال: "يمكن أن تؤثر محطات الحرب الإلكترونية على أنظمة الطيران - الطائرات والمروحيات - وعلى معداتها الالكترونية. فيفقد الطيران إشارة الملاحة، أي يفقد إحداثيات المكان الذي يوجد فيه.

كما يمكن أن تؤثر أنظمة الحرب الإلكترونية أيضا على الأسلحة الدقيقة. فقد كانت هناك سوابق من هذا النوع في سوريا، ولا استغرب أن يكون لدينا مثل هذا التأثير على الطيران، الذي يشارك من أوكرانيا.

من حيث المبدأ، جرى تأكيد وجود أنظمة الحرب الإلكترونية في منطقة العملية العسكرية الخاصة أكثر من مرة. ولكن، لم يُذكر سوى القليل جدا عن عملها القتالي. وأظن بأننا سنشهد مزيدا من الحالات من هذا القبيل".

وأشار ليونكوف أيضا إلى أن منظومات الحرب الإلكترونية يعمل الآن ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة التي تحاول الولايات المتحدة إطلاقها.

فقال: "من المعروف أن منظومات الحرب الإلكترونية الروسية مثل Krasukha-4S و Murmansk BN و Moskva تعمل الآن في منطقة العمليات الخاصة. كل من هذه المنظومات تؤدي مهام معينة. على سبيل المثال، يجري تشغيل بعضها لتشويش الاتصالات.

وبشكل عام، لا يقولون أي المنظومات تعمل وأين تعمل. فليس من المألوف الإبلاغ عن مثل هذه الحقائق حتى لا يحاول العدو تفعيل مجموعات التخريب والاستطلاع التي ستبحث عن هذه المجمعات من أجل تدميرها. نذكر عادةً أنها تعملون في مكان ما، ولكن من دون تفاصيل، لا نقول في أي قطاع من خط التماس تقوم بعملها".

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