تحت العنوان أعلاه، نشرت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، حول ما تستعد له القوات الروسية الآن.

وجاء في المقال: يتطور وضع خطير، من وجهة نظر عسكرية، في منطقة زابوروجيه. فبحسب فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، تستعد كييف لاستفزازات في هذا الاتجاه بقصف محطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية أو فتح بوابات تصريف المياه. بالتزامن مع ذلك، حشدت القوات المسلحة الأوكرانية من القوات في خط التماس في زابوروجيه عددا لم يسبق له مثيل منذ بداية العملية الخاصة. الهدف، بحسبه، هو الهجوم على بيرديانسك وقطع الممر البري من روسيا إلى شبه جزيرة القرم.

وفي الصدد، قال محرر مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف، في الإجابة عن السؤال التالي:

كيف يبدو خط التماس الآن؟

من الواضح أنه ليس خطاً متصلا من الخنادق. يبدو وكأنه سلسلة من المناطق المحصنة، وبينها فجوات. تحاول القوات المسلحة الأوكرانية أن تدخل عبر هذه الفجوات.

في هذه الحالة، فإن التكتيك الفعال الوحيد ضد اختراقات قوات العدو المتفوقة هو الدفاع المتنقل، بحيث لا يتم بناء خط دفاعي واحد أو خطين، كما لدينا الآن على خط التماس، إنما 3-4 خطوط، حيث يجري استنزاف قوات العدو المهاجم بالنيران حتى وصول الاحتياطيات.

أثناء اقتحام العدو لخط الدفاع الأول، يجب توجيه المدفعية نحوه. ثم، في الثاني والثالث والرابع، نحتاج كل مرة إلى إعادة توجيه المدفعية. هذا التكتيك يعطل وتيرة الهجوم. وبفضل ذلك، يمكن تنفيذ دفاع فعال للغاية على خطوط عدة، حتى بقوات أصغر.

هذا أمر مفهوم، ولكن، للأسف، فإن نجاح القوات الأوكرانية واضح ...

كثيرون مستاؤون من هذا الآن. لكنني لا أرى من الصحيح أن نستسلم لذلك. يجب أن يكون مفهوما أن العمليات العسكرية ليست دائما انتصارات، فهناك هزائم أيضا. بالنسبة لعدونا، هذا مجرد نجاح تكتيكي. نحن الآن نركز قوتنا لتوجيه ضربة حاسمة. سوف نفعل ذلك بالتأكيد. لا شك في ذلك.

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