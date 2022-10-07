دعوا بايدن لسحب القوات الأمريكية من السعودية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الرد الأمريكي المرتقب على تمرد الرياض النفطي.

وجاء في المقال: الولايات المتحدة غاضبة من تأييد السلطات السعودية مبادرة خفض إنتاج النفط في إطار أوبك+. ففي الآونة الأخيرة، حاولت إدارة الرئيس جوزيف بايدن إقناع حليفها العربي والأعضاء الآخرين في الشرق الأوسط في الكارتل النفطي بعدم إقرار تخفيضات جديدة في الإنتاج حتى لا يزعزعوا السوق.

خطوة المملكة العربية السعودية، كما يرون في الولايات المتحدة، ستحفز زيادة أسعار الوقود، وبالتالي تعوض روسيا جزئيا عن خسارة أسواق التصدير في أوروبا على خلفية العقوبات الغربية. ولذلك أثارت هذه الخطوة انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين مجتمعين.

وقد وصف عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوفسكي علانية تخفيضات الإنتاج بأنها "عمل عدائي" من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها واللعب إلى جانب الكرملين. وقال مالينوفسكي إنه يعد مبادرة تشريعية تلزم البيت الأبيض بسحب القوات العسكرية الأمريكية من السعودية والإمارات.

أحد الخيارات المتاحة بسهولة أمام الولايات المتحدة للرد، كما أوضح أعضاء الكونغرس، يمكن أن يكون الآن العودة إلى موضوع مشروعNOPEC ، أي المبادرة التشريعية التي تمنح السلطات الفيدرالية، وفي المقام الأول وزارة العدل الأمريكية، الحق في رفع دعاوى ضد الاحتكار بحق أعضاء أوبك+ من خلال النظام القضائي الوطني والشركاء الدوليين للكارتل.

من الخيارات الواضحة الأخرى أيضا فرض حظر جزئي على توريد الأسلحة للرياض. هناك إجماع ملحوظ على مثل هذا السيناريو آخذ في التشكل، وليس فقط في الكابيتول هيل. وقد انتهى استطلاع للرأي، مؤخرا، إلى أن هناك حوالي 70٪ من الأمريكيين ليسوا مع استمرار بيع الولايات المتحدة الأسلحة الفتاكة إلى المملكة العربية السعودية، وهناك 35٪ يعارضون بشكل قاطع إمداد المملكة بالسلاح.

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