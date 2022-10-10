تحت العنوان أعلاه، كتب سفير روسيا السابق لدى طهران (2001-2005) ألكسندر مارياسوف، في "إزفيستيا"، حول عواقب الاحتجاجات في إيران على مستقبل البلاد.

وجاء في المقال: تمثل الاحتجاجات في إيران جولة جديدة من المواجهة بين السكان والنظام الحاكم، وهذه الجولة تبدو خطيرة على السلطات.

تشعر السلطات الإيرانية بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن. على الرغم من تكرار الاضطرابات والاحتجاجات في البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أنها كانت ترفع بشكل أساسي مطالب اجتماعية واقتصادية وتقمع سريعا من قبل قوى القانون والنظام. وفي حين كان يشارك في أعمال الاحتجاج السابقة، بشكل أساسي، أشخاص من الطبقات الدنيا ذات الدخل المنخفض من السكان، فقد أصبح الآن ممثلو الطبقة الوسطى المبدعة الذين يتمتعون بخلفية فكرية عالية هم القوة الدافعة للاحتجاجات. وما يغضبهم ليس فقط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، إنما والنماذج السياسية والأخلاقية والقيمية-الثقافية للجمهورية الإسلامية، والتي، في رأيهم، تعرقل تطور المجتمع الإيراني.

من المرجح أن تكون السلطات قادرة على تحييد احتجاجات اليوم، ربما ببعض التنازلات التوفيقية، لكن زخمها لن يتلاشى. بل هو، عاجلاً أم آجلاً، سوف يظهر في أشكال جديدة، على الأرجح أكثر جدية وخطورة بالنسبة للنظام الإيراني الحالي. وسوف يتوقف مصير النظام الإيراني إلى حد كبير على ما إذا كانت قيادة البلاد الراديكالية المحافظة قادرة على التخلي عن مبادئها الإسلامية وإجراء إصلاحات في إيران تلبي متطلبات المجتمع.

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