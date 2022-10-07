كيسنجر يتوقع فتور الصداقة الروسية-الصينية

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التغير المتوقع في نهج الرئيس شي جين بينغ تجاه واشنطن بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.

وجاء في المقال: في منتدى الجمعية الآسيوية في نيويورك، عرض كيسنجر توقعاته لتطور العلاقات في مثلث واشنطن- بكين- موسكو. وفقا لتقرير نشرته صحيفة South China Morning Post، فإن روسيا لم ترق إلى مستوى توقعات الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويرى كيسنجر أن تصريح شي مع فلاديمير بوتين في فبراير حول الصداقة بلا حدود التي تربط البلدين كان بمثابة تفويض مطلق لموسكو. وربما اعتقد شي بأن العملية الروسية الخاصة ستكون ناجحة. الآن يحتاج إلى إعادة التفكير في نهجه. يؤدي هذا إلى استنتاج مفاده أن الصين ستخطو ببطء نحو خفض التوتر مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، حسب قوله، هناك سيناريو آخر ممكن أيضا. فـ شي، الخصم القوي للولايات المتحدة، والمؤيد العنيد لفكرة الدولة الشيوعية الصينية القوية، قد يستجيب للظروف المتغيرة بإثارة المشاعر القومية في الداخل، بدلاً من تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة. على أية حال، لن تبطئ الصين بناء قواتها المسلحة الحديثة، لأن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يكون مدعوما بالقوة العسكرية. هكذا يفسر وزير الخارجية الأمريكي السابق منطق الزعيم الصيني.

الرواية ذاتها التي تقول إن بوتين وشي تحدثا عن شيء ما في فبراير، ثم بعد ذلك راح شي يفكر في الانتقال إلى جانب الولايات المتحدة تبدو سخيفة، كما يرى نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف. وبحسبه، "هذه مبالغة مصممة للجمهور الأمريكي. فبعد كل شيء، يحتاج كيسنجر إلى إقناع النخبة السياسية الأمريكية والرأي العام بوجود احتمالات لإجراء حوار مع الصين، وأن الصين ستكون سعيدة جدا بهذا الأمر، بل وتتخلى عن الشراكة مع روسيا من أجل الشراكة مع الولايات المتحدة. هذا الحساب خادع، ومن غير المرجح أن تسترشد واشنطن به".

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