تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول موقف المواطنين الروس من انضمام المناطق الأوكرانية المحررة إلى روسيا.

وجاء في المقال: في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، أجريت استفتاءات حول إعادة التوحد مع روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقة خيرسون والأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه. دعم الانضمام إلى روسيا 99.23٪ من الناخبين المقيمين في جمهورية دونيتسك الشعبية، و98.42٪، في جمهورية لوغانسك، و٪87.05 في منطقة خيرسون، و93.11٪ في منطقة زابوروجيه.

وفقا لاستطلاع VTsIOM، الروس مطلعون على الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والمناطق المحررة في خيرسون وزابوروجيه. فهناك 96٪ سمعوا عنها بدرجة أو بأخرى، و80٪ من هؤلاء يعرفون عنها جيدا. وفقط 4٪ علموا بالاستفتاءات لأول مرة في سياق استطلاع الرأي.

تفاعل ثلاثة أرباع المواطنين بشكل إيجابي مع انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق المحررة من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا (75٪). وعبّر كل ثاني مستطلع عن رأيه بثقة تامة (52٪). فيما عبّر عن موقف محايد كل ثامن شخص (12٪)، وموقف سلبي 11٪.

في الوقت نفسه، برأي الغالبية (77٪) من الروس المستطلعين، أجريت الاستفتاءات بأمانة، دون انتهاكات جسيمة، و11٪ متأكدون من عكس ذلك. وبلغت نسبة من وجدوا صعوبة في الإجابة أو لم يجيبوا عن هذا السؤال (12٪).

وهناك٪83 من المواطنين الروس يعتقدون بأن على روسيا حماية مصالح سكان هذه المناطق، و11٪ موقفهم معاكس، مقابل 6٪ وجدوا صعوبة في الإجابة.

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