كتبت بولينا بيتروسيفيتش، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول اقتراح طرحه خبراء روس لتخويف الغرب.

وجاء في المقال: يواصل الغرب الجماعي استغلال العامل الأوكراني لزيادة الضغط على روسيا في جميع الاتجاهات، وحشد الدعم العسكري لكييف. في ظل هذه الظروف، يقترح عدد من الخبراء، كعنصر لترهيب الغرب، استئناف اختبار الأسلحة النووية الروسية في موقع اختبار نوفايا زيمليا. ولكن الباحث في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الخبير العسكري إيليا كرامنيك، لا يرى أي جدوى من مثل هذه الخطوة.

فقال: "اليوم، لم يعد الخوف من الأسلحة النووية قائما، لأن هذه "البندقية" "معلقة على الحائط" منذ فترة طويلة و"لا تطلق النار". ويبدو عرض (هذا السلاح) عمليا عنصرا مألوفا في المشهد: في ظل هذه الظروف، فإن استئناف التجارب النووية يمكن أن يساعد، من ناحية، في التذكير بأن هذا سلاح حقيقي في نهاية المطاف. ومع ذلك، فإن جدوى ذلك ليست واضحة. وإليكم السبب: ليس هناك يقين من أن مجرد استئناف التجارب النووية سيكون كافيا لبعث الخوف من اندلاع حرب نووية بين السياسيين الغربيين ودفعهم إلى التراجع عن رغبتهم في اشعالها. ليس لدى هؤلاء خبرة شخصية في المشاركة في الحرب".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لكرامنيك، فإن استخدام تجارب الأسلحة النووية كرادع قد يكون له تأثير في الغرب، ولكنه، في الوقت نفسه، يمكن أن يسبب مشاكل سياسية خطيرة في العالم الثالث.

فقال: "موقف عدد من الدول سلبي للغاية من حقيقة أن القوى العظمى تمتلك أسلحة نووية. بطبيعة الحال، فإن أي تلميح لاستخدامه لن يجعل هذه البلدان تحبنا أكثر".

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