تحت العنوان أعلاه، كتبت لودميلا بلوتنيكوفا، في كومسومولسكايا برافدا"، عن الأفق المسدود أمام أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

وجاء في المقال: لوحظت حالة ارتباك في الناتو، الذي طالما دفع أوكرانيا بنشاط للانضمام إلى صفوفه طوال هذه السنوات، بعد أن وقع زيلينسكي طلبا لتسريع قبول بلاده في هذه المنظمة.

تطالب بعض الدول الأعضاء في الحلف بقبول شبه فوري لأوكرانيا في الناتو، بينما يعارض البعض الآخر انتهاك القواعد الرسمية والإجراءات القانونية، ويرفضون محاولات التصعيد في أوروبا على خلفية النزاعات الجارية ليس في أوكرانيا وحدها.

وفي الصدد، قال مدير المركز الروسي لدراسة المشاكل الاجتماعية التطبيقية، الكسندر جيلين:

قبول أوكرانيا في الناتو أمر غير وارد، في الوقت الحالي. فهم بغنى عنها. لأن البعد الشكلي للمسألة لا يهمهم إطلاقا. فالناتو موجود في أوكرانيا. اليوم، يواجه الجيش الروسي أسلحة أممية: انظروا إلى ما تقاتل به القوات المسلحة الأوكرانية، فأسلحتها كلها إمدادات من دول الناتو المختلفة. والآن، من وجهة نظر منطق مصالح الغرب: الأسلحة من عندهم، والمخططون من عندهم، وكذلك المدربون، لكنهم لا يقاتلون ولا يتحملون أي مسؤولية بموجب القانون الدولي. وهذا وضع مثالي للأنغلوساكسونيين. فهم يعملون بهذه الطريقة طوال حياتهم، وأينما ذهبوا. لا جديد. اليوم، في الواقع، أوكرانيا مورد، بل مورد قوي، بما في ذلك ما يخدم مصالح حلف شمال الأطلسي.

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