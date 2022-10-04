خبير عسكري: أسطول البحر الأسود الروسي ملزم بتدمير الطراد "التركي"

كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، عن ضرورة تدمير الطراد الجديد الذي صنعته تركيا لأوكرانيا حال وصوله.

وجاء في المقال: أعلنت زوجة رئيس أوكرانيا، ألينا زيلينسكايا، عن إطلاق أول كورفيت للقوات البحرية الأوكرانية، يحمل اسم هيتمان إيفان مازيبا.

هذا الطراد المضاد للغواصات المسمى "Ada "Hetman Ivan Mazepa" سيكون أول سفينة من هذه الفئة لدى القوات البحرية الأوكرانية، وفقا لوكالة "تاس".

أقيم حفل إطلاق بناء الكورفيت في 7 سبتمبر 2021. وفقا لاتفاقيات الطرفين، سوف يتم نقل السفينة هذا العام إلى أوكرانيا، وسوف تصبح في العام 2024 جزءا من البحرية الأوكرانية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري مكسيم كليموف، لـ"فزغلياد"، إن إطلاق السفينة الحربية الجديدة التابعة للبحرية الأوكرانية "إيفان مازيبا" في تركيا يتطلب استجابة سريعة من أسطول البحر الأسود.

وأضاف: "بالنظر إلى تفوق أسطول البحر الأسود، بدرجة كبيرة من وجهة نظر عسكرية تقنية، فإن إطلاق إيفان مازيبا قليل الأهمية. ومع ذلك، فإن هذا يدل على عمل تنظيمي منهجي لزيادة قدرات البحرية الأوكرانية القتالية، وهو يجري بمساعدة القوات التركية".

بدوره، أشار نائب رئيس تحرير مجلة "المحارب الروسي" فاسيلي دانديكين، في حديث لصحيفة "فزغلياد"، إلى أن بناء الكورفيت لم يكتمل بعد، وقال: "في البداية، كان من المخطط أن يتم الانتهاء من بناء هذه السفينة في نيكولاييف. كيف سيتم القيام بذلك الآن لم يتضح بعد".

وأكد دانديكين أيضا ضرورة ضرب هذه السفينة دون إبطاء عندما يكون ذلك ممكنا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب