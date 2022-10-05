أوكرانيا استنزفت ترسانة الناتو

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول نهم أوكرانيا إلى استهلاك الصواريخ والقذائف الأمريكية.

وجاء في المقال: ذكرت قناة CNBC الأمريكية أن إمدادات أوكرانيا بالأسلحة تستنفذ مخزونات الولايات المتحدة وأوروبا، ولن يكون من الممكن تجديد هذه الترسانة بسرعة، لأن هذا يتطلب عمالا ذوي مهارات عالية.

ويلاحظ أيضا أن الولايات المتحدة لم يعد لديها عمليا مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، وقاذفات HIMARS، وصواريخ جافلين، وستينغر، ومدافع هاوتزر M777، وذخيرة عيار 155 ملم. وثمة وضع مماثل يتطور في الدول الأوروبية.

تقترح قناة CNBC، على أوكرانيا، "البحث عن موردين في مكان آخر"، على سبيل المثال، كوريا الجنوبية.

كتب الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، على قناته في تيليغرام": "سلمت الولايات المتحدة 840 ألف قذيفة 155 ملم إلى كييف، منذ مارس. باستثناء ما يحتاجه الجيش الأمريكي نفسه للتدريب، لم يتبق عملياً أي شيء في احتياطي البنتاغون. وفيما لا يتجاوز الإنتاج السنوي لهذه القذائف في أمريكا 30 ألف قطعة. فأوكرانيا، تحرق مثل هذا الحجم كل أسبوعين من الصراع".

"وقد ظهر الجوع إلى الصواريخ منذ فترة طويلة. تلقت كييف 8500 صاروخ جافلين. هذا هو كل ما كان في مستودعات الاحتياطيات الأمريكية تقريبا. وسوف يستغرق تجديد المخزونات ما لا يقل عن 10 سنوات، لأن الولايات المتحدة لا يمكنها إنتاج أكثر من 800 صاروخ سنويا"، بحسب دوداكوف.

هذا ما يفسر حقيقة أن الشرائح الأخيرة المرسلة إلى أوكرانيا لم تتضمن مدافع هاوتزر وقذائف من عيار 155 ملم لها، وصواريخ جافلين وستينغر. جرى التركيز على المدفعية ذات العيار الأصغر، 105 ملم، ومنظومة HIMARS. ومع ذلك فقد ورد في وثائق البنتاغون أنها أيضا "تُستنفذ". كما أوضح دوداكوف، وأضاف:

"وقال الخبراء العسكريون الأمريكيون في مقابلة مع CNBC أن من المستحيل زيادة إنتاج الأسلحة بشكل حاد، دون وضع المجمع الصناعي العسكري على هذه السكة. حتى الآن، يعجز المجمع الصناعي العسكري عن تنفيذ الطلبات. وهو غير قادر على تلبية احتياجات أوكرانيا، حيث يجري استهلاك "ترسانة الديمقراطية" الأمريكية بسرعة".

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