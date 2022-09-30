سر الإقبال الكبير على الاستفتاءات في دونباس وزابوروجيه وخيرسون

كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول سبب الإقبال الشديد على الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا في المناطق الأوكرانية المحررة.

وجاء في المقال: جرت استفتاءات حول انضمام أربع مناطق في وقت واحد إلى روسيا: في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي منطقتي خيرسون وزابوروجيه، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

وبعد اكتمال فرز الأصوات 100٪، تقول النتائج إن 99.23٪ من الناخبين في جمهورية دونيتسك الشعبية صوتوا للانضمام، مقابل 98.42٪ في جمهورية لوغانسك الشعبية، و93.11٪ في منطقة زابوروجيه، و87.05٪ في منطقة خيرسون.

وفي الصدد، قالت الباحثة السياسية آنا فيدوروفا، في تعليقها على نتائج الاستفتاءات التي أجريت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لـ"فزغلياد": "تُظهر نتائج الاستفتاءات المنجزة بوضوح رغبة سكان هذه المناطق بالإجماع في أن يكونوا مع روسيا". والحال كذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون.

و"بتحليل نتائج استبيانات الرأي السابقة، نجد أن نسبة الإقبال الكبيرة جدا في استفتاءات الأمس تستحق اهتماما خاصا، فقد تجاوزت ما توقعته استطلاعات الرأي الاجتماعية. فالمشاركة في اليومين الأولين من التصويت، تجاوزت نسبة 50٪، ثم زادت في خط تصاعدي".

وأشارت فيودوروفا إلى أن المراقبين، "بمن فيهم المراقبون الدوليون، تابعوا عملية التصويت". و"عند تقويم نتائج التصويت، يمكننا القول بثقة أن الغالبية العظمى من سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون يرون مستقبلهم في روسيا ويريدون ربط حياتهم ببلدنا".

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