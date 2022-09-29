تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا شيشكوفا، في "فزغلياد"، حول اضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها فقط وعدم توقع أن يعترف أحد بحدودها الجديدة.

وجاء في المقال: قال وزير خارجية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، إن صربيا لا تعترف بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

ولكن، كما كتب الباحث السياسي فيودور لوكيانوف في قناته على Telegram: "من المهم أن "نتوقع تدفق منشورات من نوعين (مثلا) "حتى شركاء روسيا المقربين يديرون ظهورهم لها"، و"يا له من نكران للجميل وجبن وخيانة". وأما روسيا، فمن خلال أفعالها في أوكرانيا، تحل مشاكلها الوطنية، التي تراها حتمية وذات أهمية وجودية، و"لم يكن لديها خيار آخر". ووفقا لذلك، لا تسترشد موسكو بالمعايير والقواعد التي يمكن أن تشكل عقبات أمام تحقيق المهام المحددة".

وأضاف لوكيانوف أن من غير الممكن توقع اعتراف الشركاء رسميا بخطوات روسيا كأفعال قانونية دولية، أو مطالبتهم بذلك.

وقال: "روسيا تعمل على تحقيق مصالحها الفريدة هنا، والتي لا يمكن إدراج دعمها في نطاق مصالح أي دولة أخرى. إذا قام أحد ما بفعل ذلك، فيجب اعتبار هذه الخطوة استثناء، على الأرجح بسبب ظروف فريدة". ووفقا لتوقعات لوكيانوف، "في المرحلة التاريخية القادمة، سيتعين على روسيا العيش إلى أجل غير مسمى في حالة عدم الاعتراف بحدود الدولة بشكل كامل". "لقد بدأ ذلك في العام 2014 وهو الآن يأخذ نطاقا أكبر بكثير. لن ينجح الدفاع عن مثل هذه الحدود بمساعدة الآليات القانونية الدولية، وسيكون من الضروري الاعتماد على أدوات أخرى".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب