كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، كيف أن اعتراف موسكو بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة من أوكرانيا سيغير كليا منطق العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في المقال: سألت "إكسبرت رو" رئيس قسم الأمن الأوروبي في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري دانيلوف، عن تأثير تعبئة قوات إضافية في مسرح العمليات، وفي ظل أي سيناريوهات تزداد مخاطر استخدام الأسلحة النووية؟ فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

هل يمكن تقويم احتمالات شن مزيد من العمليات العسكرية على أراضي أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الكرملين الأخيرة، والتي من الواضح أنها رفعت الرهان؟

إذا تحدثنا عن الهدفين الرئيسيين للعملية العسكرية الخاصة- تطهير أوكرانيا من النازية ونزع سلاحها - فلن يتغير شيء بهذا المعنى. كان من الواضح منذ البداية أن من المستحيل، من حيث المبدأ، رسم أي حدود في مسرح العمليات. وأما الآن -وهذا تغيير مهم- فستصبح الحملة العسكرية أكثر كثافة. الحديث لم يعد يدور عن الصراع في أوكرانيا ولا عن عملية خاصة، إنما عن صدام خطير تدور في مجراه بوضوح حرب بالوكالة.

هل تقصدون قوات الناتو؟

الناتو والدول الأخرى التي تدعم كييف ماديا وماليا. هذا هو السبب في أن أفق العملية العسكرية الخاصة لم يعد له الحدود الجغرافية المحددة التي كان يجري الحديث عنها سابقا.

علاوة على ذلك، يتغير منطق العملية الخاصة مع اعتراف موسكو بنتائج الاستفتاءات في الأراضي الأوكرانية السابقة وانضمامها المحتمل إلى الدولة الروسية. من الواضح أن الأمر يتعلق بحماية الحدود الجديدة لروسيا. وستنشأ مشكلة أخرى تتعلق بتحرير أراضي المناطق الروسية الجديدة. سيظهر سياق جديد تماما ويتطلب مقاربات مختلفة. إن تحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة مستحيل من دون هزيمة عسكرية كاملة للنظام الأوكراني..

في الوضع الحالي، تزداد مخاطر استخدام الأسلحة النووية، لأن تحول الصراع إلى صراع إقليمي قد يؤدي إلى تهديدات أمنية جديدة. هناك مخاطر حتى في سيناريو عدم استخدام الأسلحة النووية. على سبيل المثال، إذا تم تخزين الصواريخ النووية في بعض المناطق، فيجب أن يتضمن السيناريو إمكانية توجيه ضربات ضد هذه الأهداف..

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