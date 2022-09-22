مع إعلان التعبئة في روسيا، أوكرانيا تستعد لهجوم جديد

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل عليموف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ردة فعل كييف على إعلان التعبئة الجزئية في روسيا.

وجاء في المقال: باتت معروفة ردة فعل كييف على خطاب فلاديمير بوتين الصباحي الذي أعلن خلاله عن التعبئة الجزئية، وكذلك إجراء استفتاءات في الأراضي المحررة. فوفقا لزيلينسكي، لم يتغير موقف كييف، ولم يتغير الدعم الغربي لأوكرانيا. وإلى جانب زيلينسكي، رد سياسيون أوكرانيون آخرون بلغة "الصقور الأمريكيين" العدوانية.

ومع ذلك، يتحلى المسؤولون الأوكرانيون بهدوء ظاهري، يخفي توترهم الحقيقي.

حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أوكرانيا، تحدثت "موسكوفسكي كومسوموليتس" مع الخبير العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي يوري كنوتوف، فقال:

"بات بالإمكان القول إن العمليات القتالية في أوكرانيا ستحتدم الآن. ستحاول أوكرانيا تكثيف الهجمات المدفعية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، وجمع كل الاحتياطيات من أجل اختراق الدفاعات والتقدم إلى منطقة خيرسون أو دونيتسك.

وللقيام بذلك، يمكن أن يستخدم الغرب حتى الجسور الجوية لتسريع نقل أحدث الأسلحة الهجومية إلى أراضي أوكرانيا.

وهناك احتمال أن يسلم الأمريكيون الأوكرانيين صواريخ ATACMS. وهذا أسوأ ما يمكن، لأن مثل هذا الاحتمال يعني إطلاق النار على المنشآت في عمق بلدنا.

إذا سار الاستفتاء على ما يرام، وصوتت روسيا لضم مناطق (الاستفتاء) إلى بلادنا، فسوف تتغير الحدود وتدور الأعمال القتالية لحماية الأراضي الروسية. وهذه طبيعة مختلفة تماما للعمليات العسكرية من جانبنا.

أستبعد فكرة أننا سوف نلجأ إلى ضربة نووية تكتيكية، لكن الأسس القانونية لذلك موجودة. وبالتالي فإن تصعيد الأعمال القتالية في المستقبل القريب سيكون خطيرا للغاية".

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