فلسطين تتحدى خطط الغاز الإسرائيلية والأوروبية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعبئة القوى المعادية لإسرائيل لمواجهة أزمة نقص الطاقة.

وجاء في المقال: أعلنت الفصائل الفلسطينية عن حقها في حقول غاز شرق البحر المتوسط، مع اقتراب إسرائيل ولبنان من توقيع اتفاق على الحدود البحرية. صدرت تصريحات بها الشأن على مستوى المكتب السياسي لحركة حماس.

وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "من الصعب تخمين الدافع المحدد لتصريحات الفصائل الفلسطينية، فعلى الأرجح هناك مجموعة معقدة من العوامل الانتهازية تلعب دورها هنا. أولا، في القطاع (غزة)، بالطبع، يستغلون الوضع في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود. أو بالأحرى، يستخدمونها للتلويح بالأسلحة".

وثانيا، يرى مارداسوف، أن حركة حماس و"حزب الله" في إطار المحور الشيعي ليسا حلفين فقط، بل هما في حالة تنافس أيضا. وبالتالي، فإن استعراض الاستعداد، بما يشبه استعداد حزب الله لاستهداف منصات النفط الإسرائيلية، أمر منطقي بالنسبة لحماس.

وقال مارداسوف: "ثالثا، أعتقد بأن هناك مناشدة للعامل التركي. فبالنظر إلى مطالبات أنقرة السابقة بإنشاء ممر بحري مع قطاع غزة، يلعب الفلسطينيون هذه الورقة. لأن تركيا، على الرغم من إقامة علاقات مع إسرائيل، مضطرة لمواصلة الدفاع عن حقوق فلسطين".

وختم مارداسوف، بالقول: "رابعا، إذا قمنا بتحليل سيرورة تعزيز الوجود الإيراني في سوريا، وإجراءات مواجهة الأزمة في العراق ولبنان، يتولد انطباع بأن إيران تحاول حاليا تعبئة حلفائها قدر الإمكان على طول المحور الشيعي".

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