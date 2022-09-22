ماذا يعني أن تصبح جزءا من روسيا؟

كتب فلاديمير ديميتشينكو، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استبيانات للرأي العام تلفت النظر إلى ذروة غير مسبوقة في المزاج الموالي لروسيا لدى سكان دونباس والمناطق المحررة في أوكرانيا.

جاء في المقال: ترغب الغالبية العظمى من سكان جمهوريتي دونباس الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، في إجراء استفتاء في مناطقهم بشأن الانضمام إلى روسيا. في الوقت نفسه، فإن الأغلبية الساحقة مستعدة للتصويت بالموافقة على الانضمام إلى روسيا، حسبما ورد في استبيان أجرته، بالتزامن، شركة الأبحاث الروسية الرائدة INSOMAR ومعهد القرم الجمهوري للبحوث السياسية والاجتماعية (RIPSI).

وقد طلبت "كومسومولسكايا برافدا" من رئيسة قسم البرامج الإقليمية في معهد الخبراء للبحوث الاجتماعية، داريا كيسليتسينا، التعليق على بيانات الاستبيانين، فقالت، في الإجابة عن السؤال التالي:

ما الذي تسبب برأيك في تنامي المشاعر المؤيدة لروسيا؟

الكل يرى ما يحدث. وبالأمس، قُتل 14 شخصا بريئا، ويستمر قصف المدن المسالمة. والناس يريدون الأمن والاستقرار. في غياب هذه الاحتياجات الأساسية، يميل الناس بطبيعة الحال إلى الذهاب إلى حيث يلقون المساعدة والحماية.

وهناك نقطة أخرى: فأولئك الذين يريدون أن يكونوا مع روسيا، من حيث النسبة المئوية، أكثر من أولئك الذين يؤيدون الاستفتاء. فمثلا، وفقا لـ RIPSI، في منطقة خيرسون، يؤيد 72٪ إجراء استفتاء، بينما يؤيد 80٪ الانضمام إلى روسيا. كيف يمكن تفسير ذلك؟

لم أكن لأطرح السؤال بهذه الطريقة، فالأرقام عالية للغاية في كلا الموضوعين. الاختلافات بين هذه المسألة صغيرة جدا. وتكمن في أن الاستفتاء إجراء رسمي وبيروقراطي إلى حد ما، وليس واضحا للجميع. أمّا ما يعنيه أن تصبح جزءا من روسيا فواضح تماما للجميع من الناحية الإنسانية. (فبالنسبة لهم مهم) هل سيحصل الواحد منهم على جواز سفر (روسي) جديد، وهل يصبح مواطنا لدولة ضخمة متعددة الأعراق، وهل يمنحه ذلك ضمانات أمنية؟ أعتقد بأن هذا هو بالضبط ما يدور السؤال حوله.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب