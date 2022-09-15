كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مرجعية أمريكية واضحة في خطط الهجوم الأوكرانية.

وجاء في المقال: يجري الآن في منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا، حشد القوات في زابوروجيه وثلاثة اتجاهات أخرى، هي أوغليدار ومارينكا وبيسكي.

وبحسب الخبير العسكري رستم كلوبوف، هناك تقنية كلاسيكية تستخدمها دول الناتو. فقال:

هذا تكتيك كلاسيكي لدى الناتو، موصوف في دليل الولايات المتحدة الميداني، وهو ينص على أن "الهجوم يجب أن يكون مرنا، في جميع الاتجاهات، مع إمكانية تحول الضربة الرئيسية". بناء على ما حدث في أوكرانيا، يمكننا أن نستنتج أن الضربة الرئيسية كانت في البداية في اتجاه خيرسون.

في الاتجاه التكتيكي، شنوا هجوما آخر، على بيسكي. لذلك بدأوا في نقل كل قواتهم إلى هناك من أجل تطوير الهجوم. لقد خلقوا "جيبا" هناك، والوضع يتطور ببطء ولا يشكل الوضع العملياتي العام تهديدا بأي شكل من الأشكال. لذلك، قاموا لنقل الاحتياطي الذي كان من المقرر زجه هناك والذي كان من الممكن أن ينجح، إلى اتجاه آخر.

تم تنظيم الهجوم على محور خاركوف، بشكل أساسي، في تلك الأماكن التي لم تكن مغطاة من قواتنا. حتى الآن، نفد زخم هذا الهجوم الأوكراني المضاد وتم إيقافه من قبلنا. وعلى الرغم من كل جهودهم، بات يفتقر إلى الوتيرة الهجومية.

بشكل عام، يشير الهجوم المضاد، الذي نظمه الغرب الجماعي في أوكرانيا، إلى إمكانية تسمية أوكرانيا بأنها قوة متقدمة لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من حقيقة أنها ليست دولة في الناتو. بالتأكيد، الأشياء كلها شمال-أطلسية هناك، فقط الجنود أوكرانيون، وليس كلهم، بل بنسبة 60-70٪. ليس لدي شك في أن البنتاغون يخطط للعمليات ويديرها. وهذا دليل مباشر على أننا في قتال مع الناتو. وهذا يتطلب منا ردا عسكريا وسياسيا مناسبا.

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