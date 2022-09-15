بطل روسيا يكشف استراتيجية الضربة المضادة في أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضربة روسية قادمة للقوات الأوكرانية في اتجاه غير متوقع.

وجاء في المقال: يستعد الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه، بعد الضربات الناجحة على نظام الطاقة في أوكرانيا، للمهمة التالية، وهي تنفيذ هجوم مضاد على قوات العدو.

لا يزال الوضع في منطقة الحرب اليوم متوترا للغاية. وحتى الآن، ليس من الواضح تماما أين ستبدأ المعركة التالية بالضبط. هناك معارك في المدن والبلدات، والجيشان يحاولان تحقيق إنجازات على الأرض، وفي الوقت نفسه، يجري حشد قوات احتياطية من الجانبين.

وقد ذكر القائد السابق للاستطلاع بالقوات البرية الروسية، بطل روسيا رستم خلوبوف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس" في أي اتجاه يمكن للجيش الروسي والقوات المتحالفة معه شن هجوم مضاد، فقال:

"سنبدأ هجومنا المضاد، هذا أمر مؤكد. لكنني لا أعتقد بأن يكون ذلك في الأماكن التي تم فيها تنفيذ الهجمات المضادة الأوكرانية. فلا معنى لتوجيه ضربة حيث تتركز قواتهم الرئيسية. ينبغي توجيه الضربة بطريقة الملاكمة- مِل إلى الجانب، واضرب الكبد. بضربة على كبد خصمك يمكن أن تسقطه على ركبتيه".

وشكك خلوبوف في أن يكون لدى الجيش الأوكراني حاليا احتياطي استراتيجي للشروع في هجوم جديد، فقال:

"شن هجوم مضاد مهمته إيقاف العدو على طول الخط الأمامي، شيء؛ والانتقال إلى هجوم مضاد، شيء آخر. لتوجيه ضربة مضادة، هناك حاجة إلى احتياطيات، وللقيام بالهجوم، هناك حاجة عمليا إلى احتياطيات استراتيجية. ولا أستطيع القول ما إذا كانت أوكرانيا تمتلكها".

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