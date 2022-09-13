تحت العنوان أعلاه، نشرت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع الخبير العسكري أليكسي ليونكوف عن الوضع على الجبهات الساخنة في أوكرانيا.

وجاء في المقال: تلعب أحد الأدوار الحاسمة في الوقت الحالي في هجوم النازيين الجدد المضاد على كراسني ليمان القذائف الأمريكية والبولندية، مثل Switchblade (الأمريكية) وWarmate (البولونية). تحدثت عن ذلك مصادر مشروع Wargonzo في كراسني ليمان. وأشار مؤلفو الرسالة إلى أن العدو، بهذه الطريقة وبمساعدة القذائف المدمرة، دمر عدة مركبات مع طواقمها.

حول ذلك التقت "موسكوفسكي كومسوموليتس" الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف، فقال:

هذه ذخائر جوالة، بمعنى آخر، طائرات انتحارية بلا طيار تحمل شحنة من كيلوغرامين إلى ثلاثة كيلوغرامات من المتفجرات، وبعضها أكثر من ذلك. الأهداف الرئيسية لهذه الذخيرة هي المركبات المدرعة الخفيفة والأفراد ومواقع المدفعية. هناك أهداف كثيرة.

بماذا يمكن مواجهة هذه الطائرات المسيرة؟

بأنظمة دفاع جوي فعالة.. وبأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، وحتى بالأسلحة الخفيفة. لكن، بالطبع، العدو ماكر، لذلك يستخدم هذه الذخيرة بشكل جماعي، وهو بالطبع، يحقق أحيانا بعض النتائج.

هل يمكن لوجود كمية كبيرة من ذخيرة Switchblade وWarmate، والتي تلاحظ الآن في كراسني ليمان، أن يغير الوضع لمصلحة تشكيلات أوكرانيا المسلحة؟

لا، لا يمكن أن يؤثر بشكل جذري في شيء ما، وأن يُحدث تغييرا جذريا، لكنه مضر بالتأكيد. هذه الذخيرة سلاح لتوجيه ضربات نقطية.

هل هناك فرصة لتحقيق القوات الأوكرانية انتصارات كبيرة في كراسني ليمان؟

أستطيع أن أقول إن معارك شرسة ما زالت محتدمة في هذا الاتجاه الآن. العدو يحتاج إلى كراسني ليمان. هدفهم دفع قواتنا بعيدا عن سلافيانسك وكراماتورسك. لذا، فهم يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق هدفهم. مستلهمين النجاحات الأخيرة في اتجاه خاركوف، يحاول القادة العسكريون الأوكرانيون بكل طريقة ممكنة تطويرها بشكل أكبر إرضاء لرعاتهم الغربيين. لكن هذه "النجاحات" لا تحدد شيئاً، إذ يجب أن لا ننسى أن لدى روسيا احتياطيات لم تستخدمها بعد.

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