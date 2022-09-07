هدير المدافع الروسية والصينية وصل إلى طوكيو

كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إغلاق موسكو الجزر المتنازع عليها في وجه سكانها اليابانيين السابقين.

وجاء في المقال: احتجت طوكيو لدى موسكو على إلغاء اتفاقية تسهيل زيارة اليابانيين لجزر الكوريل الجنوبية. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن انهاء اتفاقيات العام 1991 الخاصة بالزيارات المشتركة للمواطنين اليابانيين والروس، واتفاقيات العام 1999 الخاصة بزيارات اليابانيين الميسرة إلى هذه الجزر. جاءت هذه الخطوة بمثابة رد من موسكو على العقوبات التي فرضتها اليابان على خلفية الأحداث في أوكرانيا. ووصفت وزارة الخارجية اليابانية قرار موسكو بغير المقبول. فبحسبها، أوكرانيا شيء والعلاقات اليابانية الروسية شيء آخر.

وفي مقابلة "نيزافيسيمايا غازيتا" معه، أشار رئيس مركز الدراسات اليابانية في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاليري كيستانوف، إلى خلفية ردة فعل طوكيو الحادة على قرار موسكو، فقال: "لقد لبت روسيا، في ذلك الحين، رغبة اليابان في تبسيط شروط زيارة هذه الجزر من جانب واحد، فرأى اليابانيون في ذلك خطوة نحو استعادتها. الآن، تم إلغاء هذه الخطوة. بالطبع، هذا يجعل أفق عودة هذه الجزر أكثر ضبابية".

ومع ذلك، فإن الشركات اليابانية لا تسارع إلى مغادرة روسيا. لقد تم تسجيل ما مجموعه 168 شركة يابانية في البلاد. "بعضها يتردد بين المغادرة والبقاء. وبالنسبة لمشروع سخالين-1، وسخالين-2، تتمسك الشركات اليابانية بهما بأيديها وأرجلها. كما يؤكد كيستانوف، ويضيف أن الاقتصاد الياباني، من دون الغاز الطبيعي المسال، سينهار ببساطة.

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