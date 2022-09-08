هبوط أسعار النفط غير مربح للولايات المتحدة

كتب إيغور نيديلكين، في "إكسبرت رو"، حول الفوائد التي تجنيها الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط، بما يفضح طبيعة مطالبتها أوبك+ بزيادة الإنتاج.

وجاء في المقال: في الاجتماع الدوري الأخير لـ "أوبك+"، تقرر خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل في اليوم. منذ فترة طويلة، لم يتخذ المشاركون في الصفقة مثل هذه الخطوة، بل على العكس من ذلك، كانوا يزيدون الإنتاج.

من الواضح أن البلدان المصدرة ليست مستعدة لتقبل انخفاض سعر النفط، بالتزامن مع انخفاض مداخيلها، على خلفية أزمة الطاقة الشاملة في أوروبا.

ومع ذلك، فمن الواضح أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة وأن لديها رغبات أخرى. من المستبعد أن يحاولوا فعلا خفض الأسعار، فهم عمليا مصدرون كبار جدا ويفعلون كل شيء لشغل مكانة روسيا، كأحد أكبر مصدري الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. بالمناسبة، تجاوزت صادرات النفط الأمريكية بالفعل 5 ملايين برميل يوميا وهذا رقم قياسي.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي نسيان أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف في الخريف عن بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي البالغ، أي 8 ملايين برميل في الأسبوع.

وبالمناسبة، فأحد المؤشرات على أن الولايات المتحدة من المستفيدين الرئيسيين من إعادة التوزيع العالمي لسوق الطاقة هو ديناميكيات أسهم شركات النفط والغاز الأمريكية. فهي، على الرغم من التراجع في سوق الأوراق المالية ككل، تظهر أداء ملفتا، وتزيد توزيعات الأرباح وتتحدث عن تدفق نقدي يكاد يكون قياسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد صادرات الطاقة، بالأسعار المرتفعة القياسية، الولايات المتحدة على حل مشكلة مهمة قديمة العهد- تقليل العجز التجاري.

فقط أوروبا والدول النامية المستوردة، مثل تركيا والهند، تخسر من ذلك.

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