كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد على خيرسون وتكبد القوات المهاجمة خسائر فادحة لا يمكن تعويضها.

وجاء في المقال: قال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموأوسوف، إن هجوم القوات الأوكرانية المضاد على خيرسون باء بالفشل. بالإضافة إلى ذلك، فقد وعد بالتالي: "قريبا جدا، سأكرر هذا من نيكولاييف المحررة من النازيين". وبحسب قوله، "هناك معلومات تفيد بسقوط حوالي 3 آلاف قتيل من الجيش الأوكراني".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري ميخائيل أونوفريينكو: "خلال أسبوع القتال في اتجاه خيرسون، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما لا يقل عن لواءين ميكانيكيين، بين قتيل وجريح، وتجاوزت الخسائر الإجمالية في المدرعات 300 مدرعة. لا يمكن تجديد هذه الأحجام بإمدادات من الغرب، لا في غضون شهر ولا حتى قبل نهاية العام. فليس لدى شركاء أوكرانيا العتاد الكافي الذي يمكن نقله إلى القوات المسلحة الأوكرانية بهذه الكمية".

وقال أونوفريينكو: "بالنظر إلى هذه الخسائر في قوات الجيش الأوكراني وعتاده، يمكن إعادة تسمية معركة خيرسون لتصبح "مذبحة بلا معنى". وأمّا "ما يتعلق بالوضع في مناطق القتال، فتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت في البداية شن هجوم متزامن في عشرة اتجاهات، من أقصى جنوب بوغ، أي من نيكولاييف، انتهاء بـ منطقة فيسوكوبوليه. وما زالت العمليات النشطة الآن، مع آفاق لقوات العدو، مستمرة في مكانين رئيسيين فقط".

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