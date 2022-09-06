خبير يناقش فرص أوكرانيا في استعادة خيرسون

تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إرسال كييف جنودها واعيةً إلى موت محتّم، ودور بريطانيا في تضليل الأوكرانيين.

وجاء في المقال: يمكن لأوكرانيا إنهاء احتلال خيرسون دون قتال. أدلى بهذا التصريح المدير العام السابق للمعهد الملكي للقوات المسلحة البريطانية (RUSI) مايكل كلارك، في مقابلة مع صحفيين في سكاي نيوز. فبحسبه، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية الاستغناء عن أي أعمال قتالية، ويكفيها التهديد بمحاصرة العسكريين الروس في المنطقة.

وقال كلارك "إن (القوات الأوكرانية) تستطيع استعادة خيرسون ببساطة من خلال شن هجوم سريع يهدد بمحاصرة 20 ألف جندي روسي".

تعليقا على ذلك، قال الخبير العسكري يفغيني لينين:

هذا غير ممكن، سواء من وجهة نظر عسكرية أم من وجهة نظر سياسية. خيرسون مدينة كبيرة بما يكفي، ونحن نعرف ماذا تعني معارك المدن على مثال ماريوبول.

إلى جانب رفع معنويات القوات الأوكرانية، لمن يوجه كلارك كلامه أيضا؟

تعمل بريطانيا على الناخبين الداخليين. يجب أن لا ننسى أن بوريس جونسون رحل، وعلى رئيس الوزراء الجديد أن يثبت جدارته. هذا أولا؛ وأما ثانيا، فيحتاج الحزب الحاكم في بريطانيا إلى تقوية موقفه، وأن يوضح للناس سبب معاناتهم البرد في الشتاء، ولماذا ترتفع أسعار الكهرباء والغذاء والبنزين. والأهم من ذلك، لماذا يقدمون الدعم لأوكرانيا، ويواجهون روسيا، وما إذا كان لدى البريطانيين أي أمل في أن تكون هذه المعاناة كلها عابرة. إنهم يحاولون من خلال "تسريب" مثل هذه التصريحات الإيحاء بأن ما يفعلونه لم يذهب سدى وأن هناك أملا في انتصار أوكرانيا.

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