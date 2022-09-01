الحزب الشيوعي الصيني سيأخذ بالاعتبار دروس البيريسترويكا في الاتحاد السوفيتي

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الأشياء التي لن يسمح بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجاء في المقال: أوضح اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الذي أعلن عن انطلاق المؤتمر العشرين للحزب في 16 أكتوبر، أنه لن تكون هناك تغييرات جوهرية في سياسة الحزب.

تظل القيادة الحالية وفية للنظرية التي اتبعها الحزب الشيوعي الصيني سابقا، ولا تتخلى عن إرث أي من القادة السابقين للبلاد. من وجهة نظر الزعيم الحالي، ليس فقط من غير المرغوب فيه، بل ومن الخطير أيضا التخلي عن القادة السابقين أو حتى إدانتهم. ويكفي للتعقل والاعتبار تأمل مصير الاتحاد السوفيتي.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف: "لفت شي جين بينغ إلى أخطاء غورباتشوف منذ ما يقرب من عشر سنوات، بعد وقت قصير من توليه السلطة. وأكد الزعيم الصيني أن عهد غورباتشوف شهد فشلا في العمل التنظيمي والأيديولوجي للحزب الشيوعي السوفيتي. فقد فقد السيطرة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية؛ وسيطرت "العدمية التاريخية" على وسائل الإعلام. نتيجة لذلك، لم يخرج رجل شجاع واحد للدفاع عن الحزب. شي جين بينغ نفسه مصمم على منع حدوث أي شيء كهذا في الصين".

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