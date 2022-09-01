الجيش الأوكراني أمام إغراء عظيم

كتب الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، في "فزغلياد"، حول أسباب إصرار كييف على تطوير الهجوم المضاد وضآلة فرص نجاحه.

وجاء في المقال: المحاولة الحالية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هي الثانية على الأقل خلال أربعة أسابيع.

شهد اليومان الأولان من الهجوم المضاد فشلا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية. فالخسائر هائلة، والنتيجة بائسة. وتواجه قيادة الجيش الأوكراني الآن خيارا صعبا: مواصلة الهجوم على خيرسون، والزج بمزيد من الوحدات الجديدة في المعركة، وتطوير الهجوم، تحت هيمنة الطيران الروسي، وتفوق الروس في المدفعية، وفي فضاء مفتوح عمليا في السهوب؟ أم تغيير اتجاه الهجوم شمالا إلى منطقة إيزيوم بالاكليا، حيث التضاريس أكثر ملاءمة للهجوم وتعوض تفوق القوات الروسية في الطيران والمدفعية؟

وهناك خيار ثالث هو التخلي عن الهجوم بشكل عام والحفظ على الاحتياطيات لتعزيز الدفاع عن نيكولاييف وأوديسا وزابوروجيه وخاركوف.

سنكتشف قريبا جدا القرار الذي ستتخذه قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. لكن من المستبعد أن تتخلى عن مزيد من محاولات الهجوم. فالضغط السياسي على قيادة القوات المسلحة الأوكرانية كبير جدا وإغراء "المقامرة بكل شيء" كبير جدا. فبصرف النظر عن كل شيء، يحاولون تحقيق نصر عسكري حقيقي، بالسيطرة على مدينة كبيرة ما وقطعة من الأرض. تفضل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ومكتب زيلينسكي عدم التفكير فيما سيحدث إذا لم يتحقق "النجاح"، وما سيحصل إذا نفدت الاحتياطيات الأسبوع المقبل، أو خلال عشرة أيام.

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