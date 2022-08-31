تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل كييف على تعطيل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

وجاء في المقال:بينما بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تواصل كييف قصف المحطة. وقد أصابت سقف مبنى تخزين الوقود النووي الأمريكي الصنع والنفايات المشعة الصلبة.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي مارات بشيروف:

سيبذل الجانب الأوكراني كل ما في وسعه كي تصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف، وكي لا تدخل محطة زابوروجيه للطاقة النووية. لأن وصول الوفد إلى محطة الطاقة النووية سيعطي صورة واضحة عمن يقصف هذه المحطة.

سيخبرهم الشهود، بمن فيهم السكان المحليون، من أين تأتي القذائف. وسيوضحون مكان سقوط قذائف هاوتزر الأمريكية M777. ويقدمون عينات من مخلفات ذيول القذائف الصاروخية.

وبصرف النظر عن تكرار اتهام كييف لروسيا في القصف، سيتضح للجميع أن هذا من عمل القوات المسلحة الأوكرانية. هذا أولا؛ وأما ثانيا، فسيتضح أن القصف يستهدف موقعا لتخزين الوقود النووي ومنشأة تخزين جاف للوقود النووي المستهلك.

مرفق تخزين النفايات النووية المستهلكة، يحتوي على 173 حاوية. ومن خلال مهاجمة هذه المنشأة الخطرة، يحاول نظام كييف إصابة عدة حاويات من أجل التسبب، على الأقل، في تلوث إشعاعي يمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية في زابوروجيه. فإذا ما ارتفعت نسبة الإشعاعات، سيتم إخبارهم بأن من غير الآمن ذهابهم إلى هناك. لذلك فإن القصف سيشتد الآن.

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