الغرب يفقد بتسارعٍ إرادته في دعم أوكرانيا عسكريا

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل موشكين، في "فزغلياد"، حول عدم امتلاك أوروبا قرار تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح.

وجاء في المقال: من المتوقع أن تتخلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا قريبا بسبب تزايد المعاناة الاقتصادية. هذه توقعات المحللين الأمريكيين والأوروبيين. بالتوازي مع ذلك، صدرت دعوة في الكونغرس الأمريكي إلى عدم إعطاء "أي دولار" للصراع الأوكراني.

من الملفت أن مقالات نقدية ظهرت في كل من المنشور اليساري الليبرالي The Nation وThe National Interest المحافظة، كما قال بوريس ميجويف، الخبير في الشؤون الأمريكية والأستاذ المساعد في جامعة موسكو الحكومية، لـ"فزغلياد".

ونضيف هنا أن مصدر The Times في الإدارة العسكرية البريطانية قال مساهمة المملكة المتحدة المالية في القتال في أوكرانيا قد تنضب بحلول نهاية العام.

لكن الخبراء يؤكدون أن الكلمة الحاسمة لإقرار ما إذا كان سيتم تعديل المسار الغربي العام لدعم كييف ليست لبروكسل أو لندن، إنما لواشنطن. وقال ميجويف: "باتت بريطانيا تلعب في تشكيل سياسة غربية مشتركة حيال القضية الأوكرانية الآن، بعد رحيل بوريس جونسون، دورا أقل من ذي قبل". لذلك، فالمهم فقط موقف واشنطن.

وأضاف، بخصوص وقف الدعم العسكري لأوكرانيا: "من الواضح أن الولايات المتحدة، وبالتالي أوروبا أيضا، لا تنوي التخلي عن ذلك بوضوح، إنما تشجيع كييف على البحث عن حل دبلوماسي للمسألة".

وبحسب الخبراء هناك إحساس بان الوضع معلق الآن. فـ "من جهة، بات مفهوما أن الوضع في أوكرانيا لا يمكن حله بهزيمة روسيا، التي لا يمكن أن تسمح لنفسها بالخسارة. وعلى الرغم من كل الاستثمارات في إعداد القوات المسلحة الأوكرانية، فإن الهجوم المضاد الأوكراني، وخيار استمرار الأعمال القتالية اللانهائي، يمكن أن يؤدي إلى كارثة، بما في ذلك كارثة نووية. في الوقت نفسه، يدرك الجميع أن أوروبا ليس لديها حل لمشكلة نقص الطاقة، وأن احتمال وصول سعر الغاز إلى خمسة آلاف دولار لكل ألف متر مكعب لا يبدو خياليا؛ ومن ناحية أخرى، يبدو أن الوضع سيبقى معلقا حتى نوفمبر، أي حتى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة".

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