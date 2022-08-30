من أجل ماذا تبادلت إيران والولايات المتحدة القصف في سوريا

كتب دميتري بولياكوف، في "أوراسيا ديلي"، حول أهداف التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في سوريا مؤخرا.

وجاء في المقال: تتعرض المنشآت العسكرية الأمريكية في سوريا للهجوم عدة مرات في السنة. وقد بدأت سلسلة جديدة من الهجمات على البنية التحتية الأمريكية في 15 أغسطس. وجاء رد أمريكا بعد قرابة 10 أيام من الهجوم على منشآتها العسكرية. فهاجم سلاح الجو الأمريكي مستودعات لقوات موالية لإيران غرب دير الزور.

وردا على القصف الأمريكي، أطلقت المليشيات الموالية لإيران صواريخ على أهداف أمريكية في منطقة حقل العمر النفطي. وردت واشنطن باستهداف سريع بطائرة مروحية لموقع قرب مدينة الميادين للتشكيلات الموالية لإيران.

بالتزامن مع المواجهة في سوريا، تجري مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. ففي 15 أغسطس، أرسلت إيران رؤيتها لخارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الأوروبي. وقدمت واشنطن ردها الرسمي على اقتراح طهران الأخير بعد تسعة أيام فقط، في 24 أغسطس.

في هذا السياق، لتعليق وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحكومة الإيرانية دلالة خاصة. فالمقال يعبر عن قلق بالغ من تأخر واشنطن في الرد على اقتراح طهران.

على الأرجح، كان قصف المنشآت العسكرية الأمريكية في سوريا أيضا إشارة لواشنطن بضرورة الإسراع في الرد. فعلى ما يبدو، قررت إيران التنبيه إلى أن هناك احتمالا كبيرا، في حال فشل الصفقة، لتكثيف العمليات بهدف إخراج الأمريكيين من سوريا والعراق.

من المؤكد أن الجانب الأمريكي أخذ في الاعتبار إشارات إيران. فليس من قبيل المصادفة أن القصف الجوابي لأهداف الميليشيات الموالية لإيران حدث في اليوم نفسه الذي أرسلت فيه واشنطن ردها على اقتراح طهران.

لن يؤثر التصعيد الحالي في سوريا على الوضع الراهن في المنطقة. ومع ذلك، فخلال الجولة الختامية من الاتفاق النووي، سترتفع المخاطر ويتبادل الطرفان الضغط بطرق مختلفة. كما ستزيد دول أخرى، وخاصة المعارضة للصفقة، من نشاطها. ففي الفترة الحالية، من المرجح أن تزيد إسرائيل من تكثيف هجماتها على أهداف القوات الموالية لإيران في سوريا.

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