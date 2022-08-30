تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول طرق إفشال أساليب التخريب الأمريكية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أقرت الولايات المتحدة بأن كييف تستخدم مفهوم المواجهة مع القوات الروسية الذي طورته الولايات المتحدة. وقد تحدثت شبكة سي إن إن عن عقيدة "الدفاع الكامل"، المعروفة بـ ROC. وتعني، على وجه الخصوص، استخدام تكتيكات قوات العمليات الخاصة، والتخريب في العمق الروسي، والهجمات الإعلامية، وتنظيم دفاع محلي بإشراك السكان المدنيين.

وقد طلبت "موسكوفسكي كومسوموليتس" من رجل المخابرات السابق، بطل روسيا رستم كلوبوف، تقويم استخدام كييف التكتيكات الأمريكية. فقال:

كييف، على ما يبدو، تتجه إلى حرب تخريبية على أراضينا. لنتذكر الانفجارات الأخيرة في شبه جزيرة القرم، وقتل داريا دوغينا.

بالنسبة لكييف، هذا تكتيك اضطراري. فلا يمكن لكييف أن تضمن النجاح بأي طريقة أخرى. ليس لديها فرص أخرى للتأثير، بطريقة ما، على روسيا. لذا فإن التكتيكات الجديدة تتحدث عن ضعف كييف أكثر مما عن قوتها.

بماذا يمكن مواجهتها في الأراضي المحررة؟

بالمقاومة الشعبية، بموقف المجتمع المدني، الناس الذين سيقولون لكييف: إلى متى الاستهانة بنا؟ فعاجلا أم آجلا، سيرتفع في أوكرانيا شعار النضال الشعبي من أجل التحرير. يجب على الأوكرانيين الدفاع عن وطنهم وتحريره من نير الأمريكيين والاستعمار الغربي الجديد.

هل الأساليب الأمريكية تساعد كييف؟

هل ساعدت في أفغانستان؟ وفي العراق سوريا؟ حيث واجهوا أساليبهم. لم يساعد ذلك في أي مكان.

أي أننا سننجح؟

لدى بلدنا خبرة واسعة في هذا المجال. السؤال الوحيد هو ما هي الأساليب التي يجب استخدامها، إلى أي مدى يجب أن تكون قاسية. فقد تمكنا من جماعة بنديرا في حينه. توصلنا إلى جعل القسم الأكبر من السكان يبتعدون عنهم، ولم يدعموهم. أعتقد بأن الأمر سيكون كذلك الآن.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب