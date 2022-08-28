حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا استهزاء بكييف

كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تم إقرارها مؤخرا، ومتى يمكن أن تصل إلى أوكرانيا.

وجاء في المقال: أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار. وفي كييف فرحوا بها. ولكن، كما أوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كول، فإن الحزمة الجديدة تمثل دليلا على التزام الأمريكيين "بأمن أوكرانيا على المدى الطويل". والمدى الطويل، بحسب كول، "لا علاقة له بمعارك اليوم أو الغد أو الأسبوع المقبل".

وفقا للجنرال كول، فإن أوكرانيا سوف تحصل على السلاح الجديد خلال "عام أو عامين أو ثلاثة أعوام". فسوف يتعين على البنتاغون أولا إبرام عقود لإنتاج الأسلحة المعنية. لذا، لا يزال السؤال الكبير، مساعدة من يريد البنتاغون: كييف أم المجمع الصناعي العسكري الأمريكي؟

وقد لفت الخبير العسكري، العقيد البحري، فلاديمير غونداروف، انتباه قراء "موسكوفسكي كومسوموليتس" إلى الحقيقة المهمة التالية:

"ها هم مرة أخرى لا يعطون صواريخ بعيدة المدى لمنظومة HIMARS للأوكرانيين، على الرغم من إثارة هذه المشكلة وإقرارها على أعلى مستوى في الولايات المتحدة. مرة أخرى، وعدوهم بأنه سيكون لديهم ما يكفي من الصواريخ التي يصل مداها إلى 90 كم. وهذا يعني أن الأمريكيون ما زالوا يخشون بشكل جدي من تصعيد الصراع في أوكرانيا في حال توريد أسلحة بعيدة المدى".

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