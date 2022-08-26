روسيا سحقت آلة أوكرانيا العسكرية في مايو. ومذ ذاك، الغرب هو الذي يقاتلنا: إلى متى ستستمر العملية الخ

تحت العنوان أعلاه، نشر إيفان غراتشيوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، نص لقاء مع الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، حول أفق العملية الروسية الخاصة.

وجاء في اللقاء الذي جرى على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا":

شوريغين: ببساطة لم تشهد أوكرانيا معارك واسعة النطاق كالتي تحدث الآن، حتى في النصف الثاني من القرن العشرين.

ماذا لدينا اليوم؟ جبهة بطول 1600 كيلومتر! للمقارنة، كانت الجبهة بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا، بتقديري، 2600 كيلومتر. هذه في الواقع حرب عالمية بالوكالة، أوكرانيا فيها مجرد منطقة تقاتل فيها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

منذ ستة أشهر، عندما كان كل شيء في بدايته، أتذكر أنهم كانوا يناقشون بنشاط إلى متى ستستمر أوكرانيا.

ما زلت مقتنعا بأننا كنا بحلول نهاية مايو سحقنا الآلة العسكرية الأوكرانية، لو لم تشارك الولايات المتحدة والغرب بأكمله في هذه الحرب ضدنا.

على ماذا تستند هذه القناعة؟

على ملاحظات بسيطة. بدءا من يونيو، نرى أن أوكرانيا بدأت تقاتل بالأسلحة الغربية بشكل أساسي. أنا لا أتحدث عن صواريخ جافلين وستينغر، فهذه كانت لدى كييف منذ البداية. إنما أتحدث عن أنظمة الاستطلاع عالية التقنية وأنظمة تحديد الأهداف، وعن أحدث صواريخ المدفعية والدفاع الجوي..

والوقت لمصلحة من يعمل؟

من ناحية، الوقت يعمل الآن لمصلحتنا، لأن جيشنا تلقى خبرة قتالية وهو يتقدم ببطء ويسحق العدو وينقذ شعبه.

لكن الوقت أيضا يعمل ضدنا. فكلما طال أمد الحرب، بدأ العامل الغربي في الظهور بشكل أقوى.

بحلول الربيع المقبل، ستكتسب صناعات الولايات المتحدة والناتو العسكرية زخما. وستتدفق الأسلحة مباشرة إلى كييف.

يريد الغرب حقا أن تتورط روسيا، كما حدث في الحرب العالمية الأولى، في معارك موضعية لا معنى لها تستنزفها.

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