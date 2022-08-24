أكبر مُصدّر للغاز المسال في العالم يعاني من مشكلة مع أنابيب الغاز

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول اضطرار الولايات المتحدة إلى تطوير البنية التحتية للغاز على وجه السرعة.

وجاء في المقال: ساعدت أزمة الطاقة أمريكا في أن تصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركات الغاز الأمريكية أكبر محفظة في العالم من العقود الموقعة والمشاريع الجاهزة للانطلاق. يبدو أن الوقت قد حان الوقت، مع هذا الطلب المرتفع على الغاز بشكل عام والغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص، الذي يشهده العالم الآن، لزيادة الإنتاج وكسب المليارات. لكن تطوير هذا القطاع يعوقه ضعف شبكة خطوط أنابيب الغاز (بالنسبة لأكبر مصدّر).

في حوض أبالاتشي، وهي أكبر منطقة منتجة للغاز الطبيعي في أمريكا، حيث يستخرج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا، تنشط المنظمات البيئية بكل الطرق الممكنة، وغالبا ما تنجح في منع إنشاء خطوط أنابيب غاز جديدة. وفقا للخبراء، لن يكون من الممكن زيادة الإنتاج هناك.

وفقًا لتوقعات شركة East Daley Capital Inc، سوف تتضاعف صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بحلول العام 2030، لتصل إلى 740 مليون متر مكعب في اليوم، من كمية 370 مليار متر مكعب الحالية. ومن أجل ذلك، بحسب الخبراء، يجب أن تزداد طاقة أنابيب الغاز، في الأعوام 2026-2030، في منطقة كبيرة أخرى منتجة للغاز، في حوض هاينزفيل، الواقع في لويزيانا وتكساس، بمقدار 0.056 - 1.112 مليار متر مكعب في اليوم.

ولزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، أذنت وزارة الطاقة ببناء محطتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال: غولدن باس في تكساس وماغنوليا في لويزيانا.

في السابق، كانت شركات النفط والغاز الأمريكية تتردد في بناء محطات الغاز الطبيعي المسال دون عقود طويلة الأجل مع الدول الأوروبية لتوريد الغاز. ولكن موقفها الآن تغير بشكل كبير. ففي أوروبا، تجري أحداث يمكن تسميتها بثورة طاقة. على سبيل المثال، أعلنت ألمانيا وفنلندا ولاتفيا وإستونيا مؤخرا عزمها على بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال.

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