تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوغورودنيكوف، في "إكسبرت رو"، حول نخبة اقتصادية روسية جديدة تتشكل بفضل انسحاب الشركات الأجنبية من سوق روسيا، وبيع الأصول الروسية.

وجاء في المقال: في الوقت الحالي، يتحول الاقتصاد الروسي، فهو يخضع لتغييرات هائلة لا يمكن مقارنتها إلا بأحداث منتصف تسعينيات القرن الماضي. تتلقى النشرات الإخبارية كل يوم معلومات عن شراء الأصول الروسية المملوكة لمستثمرين من دول غير صديقة.

90٪ من الشركات التي يشارك أجانب في ملكيتها، شركات من دول غير صديقة. بالطبع، لن يغادر الجميع السوق الروسية. لكن يمكننا التحدث عن عدة آلاف من الشركات التي سيتغير أصحابها في المستقبل القريب. وهي بشكل رئيسي شركات كبيرة ومتوسطة الحجم.

في روسيا، يمكن التمييز بين فئتين رئيسيتين من مشتري أصول الأجانب المغادرين: الفئة الأولى تضم المستثمرين الاستراتيجيين الروس (الشركات والأفراد)؛ والثانية، الاستحواذ الإداري (management buyout). تمثل المجموعة الثانية حوالي ثلث المعاملات، بحسب Aspring Capital، وهي طبقة جديدة من الرأسماليين الروس اشترت أعمال الأجانب المغادرين.

رجال الأعمال أو المدراء من هذا النمط يأخذون أحيانا قروضا مرهقة (صعبة التسديد). ومع ذلك، هناك من يخاطرون، مدركين أن لديهم فرصة فريدة ليصبحوا رأسماليين في روسيا من الموجة الجديدة، بامتلاكهم حصة في السوق الروسية الضخمة. ولذلك، فهم يُقدمون على ذلك، ويُشكلون طبقة جديدة من رجال الأعمال الوطنيين حقا.

الوضع الحالي يشكل فرصة للاقتصاد الروسي. فالموجة الجديدة من رجال الأعمال الروس، الذين يراقبون التجربة المؤسفة لرأسماليي الموجة الأولى، لن تتمكن كسابقتها من حفظ أموالها المكتسبة في روسيا في الولاية القضائية لدول غير صديقة. هذا يعني أن الأرباح ستبقى هنا، وسوف تعمل من أجل بلدنا. وهذا مورد استثماري ضخم.

من المثير للدهشة، والواقعي في الوقت الحالي، أن نخبة اقتصادية جديدة تتشكل في روسيا بفضل "العملية الخاصة". وهي أكثر عددا من مجموعة الأوليغارشيين الصغيرة في الموجة الأولى، وقد تكون أكثر كفاءة، وأكثر وطنية.. اليوم، تخاطر عدة مئات من العائلات بكل شيء لتشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في روسيا في العقد المقبل.

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