إسرائيل تريد تنبيه البيت الأبيض إلى المصيدة الإيرانية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ما تريد تل أبيب قوله لواشنطن بخصوص إيران، واختلافات في الرأي داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها.

وجاء في المقال: يقوم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، بزيارة إلى واشنطن للحديث عن خطر المسودة النهائية لـ "الصفقة النووية" بين إيران والوسطاء الدوليين. تشعر سلطات الدولة اليهودية بالقلق من أن إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قد تستهين بتنازلات لطهران يشير إليها نص الوثيقة.

وفقا لمصادر Axios، فإن بعض أعضاء الحكومة في الدولة اليهودية يشتبهون بالتالي: ربما لم يتم إبلاغ الرئيس بايدن وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة تماما بجميع الشروط التي تم إدراجها في مسودة الصفقة الجديدة، والتي عمل الأوروبيون بشكل أساسي عليها، أو وافقوا مغمضي الأعين على نص الاتفاق بعد إرساله إلى الحكومة الإيرانية.

يتفاقم قلق إسرائيل على خلفية استعداد البلاد لانتخابات الكنيست المخطط لها في نوفمبر. فإذا ما أُنجزت "الصفقة النووية" قبل التصويت، فإن هذا، وهو أمر يخشاه أعضاء الحكومة الحالية، يمكن أن يعزز فرص رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. فهو سوف يستغل ذلك لمهاجمه لابيد. ومع ذلك، يقولون في محيط رئيس الوزراء الحالي إنه لا يعتزم جني رأس مال سياسي من الصفقة والقيام بحملة نشطة ضد إدارة بايدن، كما فعل سلفه، عشية التوقيع على الصفقة الأصلية في 2015.

ومن الملفت للنظر عدم تجانس الموقف داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية من فكرة إحياء "الصفقة النووية" بين الوسطاء الدوليين وطهران.

حتى الآن، يبقى محل تساؤل إلى أي حد تؤخذ بالاعتبار هذه الأصوات النادرة الداعمة للصفقة النووية من قبل حكومة لابيد في عملية صنع القرار في إسرائيل.

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