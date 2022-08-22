جنرال في الأمن الروسي واثق من "أثر أوكراني" في مقتل داريا دوغينا

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضرورة توثيق التعاون بين قوى الأمن والمجتمع، وإنشاء مجموعات شبابية لحفظ الأمن.

وجاء في المقال: يفهم المحققون ظروف انفجار السيارة التي توفيت فيها داريا دوغينا (بلاتونوفا). وقد أعاد المراسل العسكري والمدون سيميون بيغوف إلى الذاكرة الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها في العاصمة موسكو في الأشهر الأخيرة. فقد كانت هناك محاولة اغتيال للصحفي التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف. ويرى بيغوف أن من قتل داريا دوغينا، ليس شخصا واحدا مختلا عقليا جندته الاستخبارات الأوكرانية، إنما شبكة منظمة تنظيما جيدا.

هل توافقون على هذا الرأي؟ توجهت "موسكوفسكي كومسوموليتس" بالسؤال إلى الجنرال في الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر ميخائيلوف، فقال:

لا يراودني الشك حتى في أن هذا مرتبط بالوضع في أوكرانيا. وهذا يدل مرة أخرى على أن مجموعات تخريب مختلفة تعمل بنشاط على أراضي روسيا. دعونا نتذكر الحالات المقلقة في مناطق كورسك وبيلغورود، وشبه جزيرة القرم.

علاوة على ذلك، لا يتم تشكيل مجموعات التخريب هذه فقط من موظفي أو عملاء الأمن الأوكراني. بل يمكن تشكيل هذه المجموعات من بين الأوساط الهامشية، وكذلك من اللاجئين، الذين يوجد منهم عدة ملايين بيننا.

انظروا إلى عددهم الهائل، يصل اللاجئون "دون تدقيق" كل يوم إلى أراضي روسيا. كم بينهم من عملاء الاستخبارات الأوكرانية؟ لا أحد يستطيع القول.

هل يمكننا القول إن مأساة دوغينا إنذار جدي؟

كل ما يحدث على أراضينا يشكل رسالة خطيرة للغاية. أرى أن علينا اليوم، وقد تحدثت عن ذلك عدة مرات، التفكير في إنشاء قبضة قوية من المقاومة الشعبية للتهديدات الجديدة داخل البلاد. هذا لا يعني أنه يجب علينا تسليح المواطنين كما في أوكرانيا. لا، أنا أتحدث عن شيء آخر. يجب أن نشكل بعض الفرق الشعبية، فرق عمليات من الشباب من أجل إحباط مثل هذه الأشياء.

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