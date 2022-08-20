بكين غير مستعدة للحرب ولا العقوبات

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إعلان عن التفاوض بين واشنطن وتايبيه لإبرام اتفاقية للتجارة والاستثمار تضرب بعرض الحائط مصالح الصين.

وجاء في المقال: وجهت الولايات المتحدة ضربة ملموسة أخرى لهيبة بكين، بتفاوضها على اتفاقية تجارية مع تايوان. تحتل الجزيرة المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. لكن النقطة الأساسية في هذه الصفقة سياسية. فبعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووفد من أعضاء الكونغرس إلى تايوان، تستعرض واشنطن عزمها على زيادة دعم الجزيرة ذات الحكم الذاتي، متجاهلة تماما احتجاجات بكين والمناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "المفاوضات بين الولايات المتحدة وتايوان عملية مديدة. وأقرب شيء يمكن توقيعه سوف يكون في نهاية العام 2023. لكنني أرى أن المفاوضات بحد ذاتها علامة على الدعم السياسي لتايوان، ومصدر إزعاج قوي للصين. فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد تخفيف التوترات بعد زيارة بيلوسي، بل ولا تنوي منح الصين فرصة للاسترخاء".

وبحسب لومانوف، الاتفاق التجاري، جزء من لعبة التصعيد الأمريكية في مضيق تايوان. فالولايات المتحدة تستفز الصين لاتخاذ إجراءات صارمة. يقولون إنهم يحترمون مبدأ الصين الواحدة، لكنهم يفعلون ما يريدون، سواء عبر زيارة البرلمانيين إلى تايوان أو عقد اتفاقية اقتصادية معها. في الواقع، هم يقنعون الصين بشكل متزايد بأن السبيل الوحيد للخروج هو استخدام القوة لحل المشكلة. إنهم يريدون حشر الصين في الزاوية واكتساب التفوق التكتيكي.

يعرف الأمريكيون أن الصين ليست مستعدة لعملية عسكرية. كما أنها ليست مستعدة في الوقت الحالي لمواجهة عقوبات كتلك التي تم فرضها على روسيا. وهي ممكنة إذا بدأت بكين عملية ضم الجزيرة. لدى الولايات المتحدة هذه الميزة التكتيكية، لكنها قد تخسرها في غضون سنوات قليلة.

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