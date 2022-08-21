أمريكا مهددة بأزمة طاقة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول إهمال حاجة المستهلكين الأمريكيين إلى الغاز في خضم الحرب مع روسيا.

وجاء في المقال: يترقبون الشتاء بخوف، ليس فقط في أوروبا، إنما وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. فالجميع يستعدون لفصل الشتاء بطرق متشابهة. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة والشكاوى المستمرة، يبدو أن الأوروبيين يتعاملون بنجاح مع المهمة حتى الآن. فتنفيذ خطة التخزين الشهرية التي وضعتها المفوضية الأوروبية يجري بنجاح، على الأقل في الوقت الحالي.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، استعدادا لموسم التدفئة، الذي سيبدأ في غضون شهرين ونصف الشهر، يجري أيضا ملء مرافق التخزين. ومع ذلك، فالوضع هناك أسوأ مما هو عليه في العالم القديم. الآن، تنقص درجة امتلاء مرافق التخزين، وفقا لـ "بلومبرغ"، أكثر من 10 في المائة عن متوسط ​منتصف شهر أغسطس في الأعوام السابقة.

للوهلة الأولى، يثير هذا التأخير في الجدول الزمني للتخزين غرابة، بالنظر إلى نمو صادرات الغاز الأمريكي المسال إلى آسيا، وأوروبا في الأشهر الأخيرة، في إطار الإصرار على التخلي عن الغاز الروسي والبحث بشكل محموم عن موردين بديلين. ومع ذلك، فإذا ما تأملنا الأمر لا نرى شيئا غريبا في ذلك. يبدو أن الولايات المتحدة تكرر خطأ أستراليا، وهي أحد أكبر مصدري "الوقود الأزرق" في العالم، حيث أولت الكثير من الاهتمام للصادرات ونسيت المستهلكين المحليين، ما أدى إلى النقص.

لوحظ شيء مشابه في أمريكا. فمنتجو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون، سعياً وراء الدولار الطويل، يرسلون الغاز إلى الخارج ولا يولون اهتماما كافيا لاحتياجات المستهلكين المحليين.

إذا لم يتم اللجوء إلى إجراءات إدارية وإغلاق الصمامات، فمن المستبعد أن يقلل منتجو الغاز طواعية صادراتهم إلى العالم القديم، لأن الأوروبيين اليائسين، مستعدون لدفع 7.5 أكثر مقابل الغاز الأمريكي من سعره في أمريكا نفسها.

وهكذا، فقد حلت الولايات المتحدة بالفعل محل روسيا في توريد الغاز إلى القارة الأوروبية.

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