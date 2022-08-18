إيران تحتاط لاحتمال تغير السلطة في الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول طلب طهران تضمين الاتفاق النووي بندا يلزم الأمريكيين بتعويض الجمهورية الإسلامية في حال انسحابهم من الصفقة.

وجاء في المقال: اقترحت طهران تضمين نص الاتفاقيات "النووية" مع الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين بندا ملزما لتعويض إيران عن الخسائر التي ستنجم عن انسحاب الأمريكيين من الاتفاقية. وترى الجمهورية الإسلامية أن الصفقة، في حال إبرامها، يمكن للأمريكيين الانسحاب منها بعد وصول إدارة أخرى أكثر صرامة إلى السلطة في الولايات المتحدة؛ وبالتالي، فطهران تريد أن تفرض على نظرائها شرط تعويضها في حال فسخ الاتفاق. علما بأن الجمهوريين الذين لديهم طموحات رئاسية تعهدوا منذ فترة طويلة بإلغاء أي اتفاق مع طهران.



وبحسب الخبير العسكري يوري ليامين، إذا كان الحديث يدور عن اهتمام طهران بتعويضات مالية واقتصادية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية إدراج مثل هذا الشرط بحيث يصبح إلزاميا للجانب الأمريكي في حال اتخاذ قرار ضد الصفقة النووية، فقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "المشكلة الرئيسية حول خطة العمل الشاملة المشتركة هي بالتحديد أن الإدارات الأمريكية التي تسعى جاهدة لاستعادة الصفقة لا يمكنها تمريرها عبر الكونغرس وضمان أي التزامات. وبناءً على ذلك، يمكن لإدارة رئيس الولايات المتحدة التالية أن تتخلى عنها بسهولة".

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