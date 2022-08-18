ما المتوقع من لقاء زيلينسكي مع أردوغان وغوتيريش

كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول دوافع سفر الرئيس التركي إلى أوكرانيا.

وجاء في المقال: كما هو متوقع، يعقد اليوم 18 أغسطس، اجتماع في مدينة لفوف الأوكرانية بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي الصدد، قال النائب الأول لرئيس مركز التقنيات السياسية، أليكسي ماكاركين: "يمكن للمحادثات أن تتناول مشاكل محددة تتعلق بصفقة الغذاء. لا يوجد أي مخرج على الإطلاق في الوقت الحالي لحل مشاكل أخرى، نحو مفاوضات أوسع تتعلق مباشرة بالعملية العسكرية الخاصة. ربما يرغب غوتيريش نفسه في استيضاح موقف زيلينسكي بشكل مباشر، مع أن موقفه معروف بشكل عام. لذلك، لا أرى إمكانية توقع أي نتائج كبيرة من هذا الاجتماع".

يمكن لأردوغان، المعروف بشخصيته المميزة ورؤيته الخاصة لأي موقف، أن يجلب شيئا مميزا إلى لقاء لفوف. ومع ذلك، يرى ماكاركين في مشاركة الرئيس التركي خطوة أخرى نحو تعزيز أردوغان لمكانته كمفاوض ماهر. وأضاف:

"السياسيون الغربيون يأتون لدعم زيلينسكي بشكل لا لبس فيه. أما أردوغان فيسعى للحفاظ على مكانة الوسيط. لذلك، فهو لن يدعم زيلينسكي بشكل مباشر. تلعب أنقرة لعبة حذرة إلى حد ما هنا. فمن ناحية، يجري توريد طائرات بيرقدار إلى أوكرانيا؛ ومن ناحية أخرى، لم تنضم تركيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا. لن يفعل أردوغان ما ينهي دوره كوسيط. هناك في الواقع تجربة سويسرا، التي طلب منها زيلينسكي تمثيل مصالح أوكرانيا في روسيا. وقد وافقت سويسرا على ذلك، لكن روسيا رفضت، قائلة إن سويسرا لم تعد حيادية، لأنها انضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا وتدعم أوكرانيا. لذلك، هنا سيكون أردوغان حذرا للغاية".

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