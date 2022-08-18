في موسكو "يوقّتون ساعاتهم" مع العسكريين الذين لم ينضموا للعقوبات الأمريكية ضد روسيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول "مؤتمر موسكو للأمن الدولي" المنعقد على خلفية منتدى الجيش- 2022.

وجاء في المقال: يُعقد مؤتمر موسكو للأمن الدولي في المكان والتوقيت المناسبين جدا، خلال منتدى الجيش- 2022. وبحسب المستشرق الروسي يفغيني ساتانوفسكي، هذا يتيح للدول التي لم تنضم بعد إلى العقوبات ضد روسيا "ضبط عقارب ساعاتها" مع موسكو.

وقد لفت ساتانوفسكي إلى عدد ممثلي الإدارات العسكرية الأجنبية الحاضرين في المؤتمر. وهم، كما كتب في قناته على Telegram، "عشرات من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ونوابهم، بما في ذلك من دول مثل الصين والهند وباكستان وبنغلاديش وإيران والعراق والجزائر وسوريا وماليزيا وميانمار ولاوس وفيتنام وكمبوديا ونيجيريا والسودان ومالي وموريتانيا والكاميرون وغينيا وإثيوبيا وأوغندا وبوروندي، وفنزويلا ونيكاراغوا التي جاء منها قائدها العام".

وأشار ساتانوفسكي إلى أن ممثلي دول الناتو يتلقون تقليديا دعوات من باب "الأدب"، لكنهم يتجاهلون تقليديا نشاط وزارة الدفاع الروسية هذا. و"لكان الأمر غريبا لو اختلف الوضع هذا العام. فهم في الواقع يقاتلون ضدنا في أوكرانيا، ومن الواضح أن الصراع الذي أشعلوه هناك، على الرغم من حقيقة أن الكتلة الغربية كانت تستعد له منذ سنوات عديدة، ليس في مصلحتهم".

وأشار ساتانوفسكي إلى أن عقد المؤتمر حضوريا في السنوات السابقة كان مستحيلا، بسبب جائحة الفيروس التاجي. أما في العام 2022، وعلى الرغم من العملية في أوكرانيا، فإنه يُعقد في الوقت المحدد، وهو "أكثر من ناجح".

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