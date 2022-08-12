تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المخاطر الهائلة المترتبة على قصف الأوكرانيين لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وجاء في المقال: بسبب الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تجد أوروبا نفسها تحت خطر وقوع كارثة نووية جديدة على نطاق تشيرنوبيل، أو حتى أسوأ منها. وهذه ليست مبالغة صحفية. هذه معلومات رسمية تأتي من عدة مصادر مستقلة دفعة واحدة.

روسيا تتهم أوكرانيا؛ وأوكرانيا تتهم روسيا؛ والغرب يدعم أوكرانيا؛ وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة الحفاظ على المجاملة السياسية. وقد منع مرؤوسو غوتيريش زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما أن بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسه لا يحدد بالضبط من يقصف المحطة، لكنه يؤكد أن "موظفيها الأوكرانيين" يعانون من جراء هذا القصف.

محطة زابوروجيه من الأصول المهمة جدا. وبطبيعة الحال، لا تريد كييف الرسمية التخلي عن هذا الأصل. وفي الواقع السياسي الحالي، من الطبيعي أيضا أن لا ترغب موسكو الرسمية في منح هذا الأصل لنظام زيلينسكي.

في سياق صراع العام 2022 الأوكراني، أثبت سياسي أجنبي واحد فقط أنه وسيط عنيد وفاعل، وقادر على الوصول إلى الجميع وعدم التخلي عن عملية التفاوض في منتصف الطريق. إنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهو محط ثقة (إلى أقصى حد ممكن) في موسكو؛ و(بالدرجة نفسها) محط ثقة في كييف وفي العواصم الغربية. هل حان الوقت لإدخاله في اللعبة؟

ما يحدث الآن حول محطة زابوروجية النووية لا يقل أهمية، على الأقل عن مشكلة ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية. وهي مشكلة تم حلها بنجاح بفضل مشاركة تركيا الفاعلة ووساطتها.

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