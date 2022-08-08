لماذا يسير أردوغان في طريق روسيا

كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول رهان أردوغان في اللعب مع موسكو.

وجاء في المقال: نتائج القمة الروسية التركية التي اختتمت أعمالها في سوتشي مشجعة: تم الاتفاق على جميع القضايا الأساسية تقريبا. الحديث يدور عن التعاون الاقتصادي، وبناء محطة الطاقة النووية، الذي تقوم به "روس آتوم" في تركيا، والاستمرار في ضخ الهيدروكربونات عبر "السيل التركي" في ظروف العقوبات الغربية. تتجه تركيا لتحل محل ألمانيا كمركز للطاقة يزود عشرات الدول الأوروبية بالنفط والغاز الروسيين. كما سُجّل تقارب في المواقف حيال الوضع في سوريا، حيث كان يتعذر الاتفاق بين أنقرة وموسكو من قبل. وسمى فلاديمير بوتين مقاربة الزعيم التركي للوضع في سوريا بـ"عادلة".

يهتم العديد من الخبراء بحقيقة أن أردوغان يدافع بالدرجة الأولى عن مصالح تركيا الوطنية؛ وفي الوقت نفسه، من نواح كثيرة، يسير في ملاقاة روسيا، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يزعج الغرب. فهل بات لدينا حقا حليف جديد، ومن أين جاء هذا التحالف فجأة؟

في الإجابة عن هذا السؤال، قالت الباحثة السياسية في الشؤون التركية كارين غيفورغيان: "أردوغان سياسي موهوب للغاية، يلعب بمهارة حتى بأوراق لعب ليست هي الأفضل. مشكلته الرئيسية الآن هي الانتخابات الرئاسية في العام 2023؛ والوضع الذي يعانيه اقتصاد البلاد أمر بالغ الأهمية. لقد ارتفع التضخم في يوليو إلى حدود 78.6٪. مع هذه الغلاء الكبير، يتدهور مستوى معيشة الملايين من الأتراك بوتائر سريعة، وينمو التوتر الاجتماعي، ويمكن أن يولّد الضغط انفجارا. وهكذا، فتعزيز التعاون مع روسيا، يحل للزعيم التركي العديد من المهام التكتيكية في وقت واحد، ما يمنحه وزنا سياسيا إضافيا في الانتخابات القادمة".

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