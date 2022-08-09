فرص آسيا في كسب النزال مع أوروبا على الغاز الروسي

كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول أسباب تزايد المنافسة على الغاز الروسي بين آسيا وأوروبا.

وجاء في المقال: نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا يتحدث عن أن أوروبا سوف تضطر، في الأشهر المقبلة، إلى الدخول في منافسة مع آسيا على الغاز الطبيعي الروسي المسال. ويشير مؤلفو المقال إلى أن وضع بلدان الاتحاد الأوروبي سوف يتدهور مع اقتراب الشتاء.

وفي الصدد، قال خبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة، وخبير الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، أيغور يوشكوف، لـ"فزغلياد": " الدور الحاسم في الكفاح من أجل توفير الغاز الطبيعي المسال إلى سوق أو أخرى ليس للحلول السياسية، إنما للأسعار. فالغاز يذهب إلى حيث تكون الأسعار أعلى. تقليديا، كانت أعلى الأسعار في السوق الآسيوية، ولكن الأسعار سجلت، هذا العام، أرقاما قياسية في أوروبا، لذلك يذهب إلى هناك حوالي 75٪ من الغاز الطبيعي المسال في العالم الآن".

وقال يوشكوف: "يقع المصنع الروسي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في يامال. ومن هناك، يمكن نقل الغاز إلى الغرب وأوروبا والشرق عبر طريق بحر الشمال. هناك كل الفرص لنقل الغاز إلى آسيا، عبر هذا الطريق، منذ يونيو تقريبا. بل، في العام الماضي تم إطلاق أول رحلة من يامال في مارس. إنما، كقاعدة عامة، لا يجري استخدام هذا الطريق، من ديسمبر إلى مارس، لأن الجليد يكون ما يزال مسيطرا في ذلك الوقت".

وأضاف يوشكوف: "ربما، تتحدث وسائل الإعلام الغربية الآن عن المنافسة بين أوروبا وآسيا، لأن الحمولة الجليدية على طريق البحر الشمالي، في شهري أغسطس وسبتمبر، تكون في أدنى درجاتها. الآن، يمكن الإبحار على طول هذا الطريق بسرعات أكبر ودون الحاجة إلى كسر الجليد، والذهاب إلى آسيا والعودة منها بسرعة أيضا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب