كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول الاعتراف بتنسيق الجيش الأوكراني عمليات استهداف المدنيين والسجناء براجمات هيمارس الصاروخية مع الأمريكيين.

وجاء في المقال: قال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي: يمكن للأمريكيين إلغاء الضربات إذا "كانت المواقع المستهدفة لا تناسبهم"، حين تستخدم القوات الأوكرانية راجمات هيمارس.

وفي الصدد، قال مدير معهد الدول الحديثة، أليكسي مارتينوف، لـ "فزغلياد": "بدأت كييف محاولات لتحويل بعض المسؤولية عن قصف صواريخ هيمارس الأوكرانية للمدنيين والسجناء نحو الولايات المتحدة". و"ليس سرا أن القوات المسلحة الأوكرانية تختار الأهداف لضربات هيمارس بتنسيق أكيد مع الأمريكيين. وفي الجوهر كان يمكن عدم التصريح بذلك، لكن سيكبيتسكي رأى ضرورة التعبير عن ذلك علنا. وهذا في الواقع، يعني، بالنسبة لرجل يشغل منصب الناطق باسم مديرية المخابرات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه ثرثار جدا. ولكن هناك سؤال مهم: هل فعل هذا العسكري ذلك عمدا أم بسبب ضعف مؤهلاته؟".

في الوقت نفسه، أشار مارتينوف، إلى أن موافقة البنتاغون على جميع ضربات الجيش الأوكراني للمدنيين وأسرى الحرب لن تشكل، في حال محاكمة المسؤولين عنها، ظرفا مخففا لأي منهما.

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