كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد"، حول استجابة العقيدة البحرية الروسية الجديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وجاء في المقال: أقر الرئيس فلاديمير بوتين، الأحد، العقيدة البحرية الجديدة وميثاق السفن البحرية. أقيم حفل التوقيع في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة "بيتروبافلوفوسك" قبل العرض البحري الرئيسي.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد البحري الاحتياط، فاسيلي دانديكين، لـ"فزغلياد"، إن العقيدة البحرية الجديدة تلبي إملاءات العصر.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن العقيدة البحرية، فهذا هو ردنا على التهديدات التي تخلقها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في جميع الاتجاهات، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة البلطيق وكالينينغراد. هنا، ينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار احتمال إدراج فنلندا والسويد المرجح في الناتو. تنص العقيدة البحرية على أن روسيا، إذا لزم الأمر، يمكنها أن تنشئ قواعد لها في دول أخرى من العالم، حيث ترى ذلك مناسبا من وجهة نظر حماية الاتصالات والمدنيين ومصالحنا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وأشار دانديكين إلى أن العقيدة البحرية الجديدة تحدد أيضا مجالات الاهتمام القومي، وخاصة في جزر الكوريل ومنطقة القطب الشمالي. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت إلزام السفن العسكرية والحكومية الأجنبية بالحصول على إذن دبلوماسي للسماح لها بدخول مياه طريق بحر الشمال. وقال: "بالتالي، سيتم وضع حد لمحاولات الولايات المتحدة إثارة المتاعب لنا في هذا الاتجاه".

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