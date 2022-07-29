إس-400 تدخل على خط "سخنوت"

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن دور إيراني في تأزيم المشكلة العالقة بين روسيا وإسرائيل.

وجاء في المقال: تحاول السلطات الإسرائيلية تسوية دعاوى وزارة العدل الروسية ضد وكالة سخنوت، على المستويين القضائي والسياسي. أمس الأول الأربعاء، توجه وفد من الحكومة الإسرائيلية إلى موسكو. وبعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين، حددت محكمة باسماني موعدا للجلسة.

على أية حال، لن تكون هناك تسوية مسبقة للوضع. علما بأن إغلاق "سخنوت" في روسيا سيؤدي إلى تعقيد إجراءات هجرة اليهود إلى إسرائيل، لكنه لن يلغيها. ومع ذلك، فإن إغلاق سخنوت لا يمكن إلا أن يؤثر على العلاقات السياسية بين البلدين.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "تنظيم" الإيرانية بشكل غير متوقع أن هناك قوى في الشرق الأوسط تسببت في الخلاف بين روسيا وإسرائيل. فتحدثت وكالة الأنباء هذه، المقربة من الحرس الثوري الإسلامي، عن اتفاق بين الجيش السوري والإيراني والروسي، لوضع منظوات الدفاع الجوي الروسية إس- 300 وإس-400 تحت سيطرة السوريين. ومن الواضح طبعا من سيكون هدفها.

ولكن، ينبغي القول إن معلومات وكالة "تنظيم" لم يتم تأكيدها رسميا من قبل روسيا أو سوريا. لذلك، فمن المحتمل أن إيران تنشر معلومات مضللة من أجل تعميق الخلاف بين روسيا وإسرائيل.

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