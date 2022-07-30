خبير يحدد مزالق القواعد الجديدة لمرور السفن الأجنبية عبر طريق بحر الشمال

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المشروع الروسي لتقييد عبور سفن الدول غير الصديقة طريق بحر الشمال الذي تسيطر موسكو عليه.

وجاء في المقال: اقترحت وزارة الدفاع الروسية تعديلات على القانون الفدرالي "بشأن مياه البحار الداخلية"، المتعلق بطريق بحر الشمال. يسمح هذا الطريق، عبر بحار روسيا الشمالية، بتقليص زمن وصول السفن المحملة بالبضائع من آسيا إلى أوروبا، عشرة أيام، مقارنة بالطريق عبر قناة السويس.

سوف تحد القواعد العسكرية المقترحة، التي تمت الموافقة عليها من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية، بما في ذلك الأمن الفدرالي الروسي وحرس الحدود، من مرور السفن الأجنبية. تعلل ضرورة وضع قواعد جديدة بنمو حركة النقل البحري وتزايد الأنشطة البحرية في منطقة القطب الشمالي. ولكن، وفقا للعقيد البحري الاحتياطي، فلاديمير غونداروف، فإن للقواعد الجديدة أيضا خلفية عسكرية سياسية. فقال لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

"القواعد المعمول بها حاليا لمرور سفن الدول الأجنبية في طريق بحر الشمال، تم اعتمادها في عهد الرئيس بوريس يلتسين، الذي كان يقول عن الرئيس الأمريكي كلينتون "صديقي بيل". الآن، الوضع مختلف تماما، كما تعلمون. فقد أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى رسميا معادتها لنا. وبالتالي، لا يمكننا أن نتحمل التزامات تجاه الجميع، والسماح لسفنهم بعبور طريق بحر الشمال دون عوائق.

تهدف الإجراءات التي اقترحتها وزارة الدفاع، ووافقت عليها جميع وكالات إنفاذ القانون، إلى وقف مرور سفن الدول غير الصديقة في طريق بحر الشمال. يسمح الإجراء المعمول به حاليا بمرور متزامن لما يصل إلى ثلاث سفن حربية عبر طريق بحر الشمال مع طلب ذلك رسميا قبل 45 يوما. وأما التعديل المقترح الآن فينص على السماح بمرور سفينة واحدة فقط بعد طلب رسمي إلى وزارة الخارجية الروسية يقدم قبل 90 يوما.

هناك إضافات مهمة أخرى. فعلى سبيل المثال، سيغدو مرور السفن الحربية الأجنبية من المرور عبر طريق بحر الشمال ممكنا فقط بمرافقة سفينة روسية لها".

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