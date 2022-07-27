خبير يوضح لماذا عرض أردوغان طائرات بيرقدار على بوتين

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن خشية تركيا من منافسة الطائرات الإيرانية المسيّرة لطائراتها الشهيرة.

وجاء في المقال: قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للتعاون بين روسيا وتركيا في إنتاج طائرات "بيرقدار-تي بي 2" المسيرة.

إن حقيقة مناقشة موضوع الطائرات المسيرة بين الزعيمين الروسي والتركي، بحد ذاتها، تشكل كابوسا للرئيس زيلينسكي، بالنظر إلى أنهم في أوكرانيا كادوا يركعون متعبدين لبيرقدار. فقد علق الجيش الأوكراني آمالا كبيرة على بيرقدار. لكنها لم تتحقق. فبالنتيجة، تم تدمير جميع الطائرات التركية المسيرة تقريبا - جزئيا في الجو بوسائط الدفاع الجوي الروسية، وجزئيا على الأرض بقصف المطارات العسكرية الأوكرانية- ومع ذلك، ظلت هذه الطائرات المسيرة رمزا لـ "الصداقة الأوكرانية التركية الراسخة". وإذا بعرض أردوغان على بوتين يقول ما يقول...

وتعليقا على تصريحات أردوغان حول التباحث مع روسيا بشأن الطائرات المسيرة، قال الخبير في مجال الطائرات بلا طيار، دينيس فيدوتينوف، لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس":

"ربما يكون رجب طيب أردوغان، على خلفية الشائعات عن احتمال تسليم إيران طائرات مسيرة من إنتاجها لروسيا، قد قرر جس نبض موسكو لمعرفة أفق الطائرات التركية لديها. لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا. لكن من يدري، فلا دخان بلا نار. باختصار، لا شيء شخصيا، فالبزنس هو البزنس. ومع ذلك، فهذا درس لزيلينسكي وحاشيته: لقد بحثوا عن حلفاء في المكان الخطأ. وبعد طريقة تعامل الناتو مع أوكرانيا، ورفض طلبها العضوية، لا ينبغي أن يفاجئنا أي شيء".

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