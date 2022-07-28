خيال محمد بن سلمان الجامح

تحت عنوان "مدينة المستقبل نيوم تطرح اكتتابا عاما أوليا"، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول خطط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة نيوم المستقبلية.

وجاء في المقال: لم يتخل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطط بناء مدينة نيوم الذكية العملاقة، في الركن الشمالي الغربي من المملكة. وبحسب بلومبرغ، فقد خصص الحاكم الفعلي للمملكة 300 مليار ريال (80 مليار دولار) لصندوق استثماري سيمول المشروع الضخم الذي يحمل الاسم نفسه، مع إمكانية توسيعه إلى 400 مليار ريال. يتم التخطيط لطرح أسهم المشروع في العام 2024.

مرت خمس سنوات على الإعلان عن خطط بناء المدينة الذكية، لكن المشروع العملاق ككل ما زال يراوح في مكانه. يعوقه العديد من المشاكل، بما في ذلك الخيال الجامح لعراب المشروع ملك المملكة العربية السعودية المستقبلي، الذي يغير الخطط باستمرار.

أحدث فكرة لمحمد بن سلمان هي مبنيين فائقين متوازيين سيمتدان بطول يتجاوز الـ 100 كيلومتر.

عندما سئل عن سبب قراره بناء نيوم، قال ولي العهد إن من بين خططه زيادة عدد سكان المملكة العربية السعودية من 34 إلى 50-60 مليون نسمة بحلول العام 2030. وسوف يكون نصفهم من الأجانب. يشكل الأجانب الآن ثلث السكان في المملكة.

وأوضح الأمير محمد أن الرياض ستكون مكتظة قريباً. وقال إن نيوم ستستقبل 10 ملايين شخص. بحلول العام 2030. ووفقا للخطة، سوف يعيش مليون ونصف المليون شخص في "خط"، المبنيين فائقي الطول المتوازيين، وسيبلغ عددهم بحلول العام 2045، تسعة ملايين شخص.

من غير المعروف كيف يتعامل السعوديون مع خطط ملك المستقبل، لكن من المعروف بالفعل أن المصريين راضون. فلجذب السياح، تخطط المملكة العربية السعودية للاستثمار بكثافة في تطوير منطقة شرم الشيخ السياحية، الواقعة على الشاطئ المصري المقابل على البحر الأحمر.

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