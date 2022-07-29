طريق الحرير الجديد عبر روسيا انقطع في أوكرانيا

كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ما يقال عن تراجع الاستثمارات الصينية في روسيا إلى الصفر.

وجاء في المقال: وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، توقفت الشركات الصينية عن الاستثمار في روسيا في مشاريع طريق الحرير الجديد.

يقول مدير مركز التنمية الخضراء في جامعة فودان بشنغهاي، كريستوف وانغ، إن الصين في الوقت الذي تعمل فيه على إبطاء الاستثمار في روسيا، عملت على تعميق مشاركتها مع الشرق الأوسط.

فإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهذا يعني أن الخطط الضخمة لإنشاء البنية التحتية، التي تتيح بسرعة ودون مشاكل إيصال منتجات الصناعة الصينية إلى أوروبا، عبر روسيا وآسيا الوسطى، تظل حبرا على ورق. ولكن في آسيا الوسطى بالذات، وتحديدا في كازاخستان، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سنة 2013، عن مبادرة كان ينبغي أن تروج لنقل المنتجات الصينية إلى أوروبا والقارات الأخرى.

بطبيعة الحال، تتعرض الصين وروسيا اليوم لضغوط إعلامية قوية من الغرب. وبالتالي فـ"الحزام والطريق" ليس استثناء.

لكن كريستوف وانغ، رغم اعترافه بأن الخوف من العقوبات الغربية الثانوية أدى إلى تباطؤ الاستثمار التجاري الصيني في روسيا، إلا أنه يرى ذلك وضعا مؤقتا. فعلى الرغم من القتال في أوكرانيا، بدأت الصين في شراء مزيد من منتجات الطاقة من روسيا. ولكن، في إطار "الحزام والطريق"، لم تعقد أي صفقات في النصف الأول من العام 2022. بينما وقع البلدان، في العام 2021، صفقات بقيمة 2 مليار دولار.

وفي الصدد، قال مدير معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي ماسلوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الإعلام الغربي يحسب الاستثمارات الصينية بشكل غير صحيح. فهي لا تساوي الصفر. الحقيقة هي أن روسيا رسميا، بل وبشكل غير رسمي، ليست جزءا من الحزام والطريق. لا يوجد مشروع واحد في إطار المبادرة الصينية. لدينا مشاريع ثنائية ما زالت تسير كما كانت. توجد مناطق تنمية ذات أولوية في الشرق الأقصى الروسي. لكن روسيا لا تعدها جزءا من "الحزام والطريق". فليس هناك مشاريع موقعة محددة"، في إطاره.

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